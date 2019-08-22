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Киану Ривз сыграет Нео в культовой трилогии «Матрице 4»

09:15 22.08.2019 Фото: pixabay
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Фильм будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами. Именно они выступили режиссерами первых трех «Матриц».

Киану Ривз сыграет Нео в культовой трилогии «Матрице 4»
Мы все внутри Матрицы

Глава кинокомпании Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих официально анонсировал съемки продолжения культовой трилогии «Матрица». Об этом пишет издание Variety.
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами. Именно они выступили режиссерами первых трех «Матриц».

Эммерих отметил, что Лана Вачовски выступит сценаристом, режиссером и продюссером новой «Матрицы».

«Мы необыкновенно воодушевлены перспективой вернуться в мир Матрицы с Ланой. Она настоящий визионер, оригинальный фильммейкер», — сказал он.

Сама Лана Вачовски заявила, что множество идей, к которыми она с сестрой Лилли (бывший брат Эндрю Пол Вачовски) обращалась в течение последних 20 лет, стали реальностью.

Кроме того, в «Матрице 4» к своим ролям Нео и Тринити возвращаются Киану Ривзи Кэрри-Энн Мосс.

Источник: ИА REGNUM

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