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Расстрелял жену депутат «Единой России» в Челябинской области

08:45 22.08.2019 Фото: pixabay
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Народный избранник и главврач выстрелил в супругу несколько раз. Женщина умерла в больнице. Убийцу задержал СК.

Расстрелял жену депутат Единой России в Челябинской области
Азат Зарипов подозревается в убийстве супруги

Депутат горсобрания Локомотивного от «Единой России», главврач местной больницы Азат Зарипов подозревается в убийстве супруги, совершенном в ночь на 21 августа. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. «Выстрелил несколько раз. Умерла в пять часов утра в больнице. Сам он задержан. Следствие разбирается», — сообщил «URA.RU» источник в силовых структурах.

В горсобрании Локомотивного Зарипов руководит комиссией по социальной политике. В пресс-службе ГУ МВД по региону «URA.RU» сообщили, что на месте работают следователи.

Поселок Локомотивный находится на территории Карталинского района, но является отдельным муниципалитетом. Обстоятельства убийства выясняет следственный отдел по городу Карталы.

Источник: ura.news

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От редакции

Какова причина убийства?

evro, 22 августа 2019 09:30
Какова причина убийства? - как что спросите- хоть стой,хоть падай.

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