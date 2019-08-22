Лучевую терапию онкобольным детям начали проводить в клинике Мешалкина Новосибирска

Эта медпомощь детям в регионе не оказывали, врачи были вынуждены направлять пациентов на лечение в Москву или Санкт-Петербург. Теперь больные малыши могут лечиться рядом с домом.

Ежегодно от 40 до 50 детей больных раком нуждаются в лучевой терапии

За решение этой задачи взялись и. о. директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александр Чернявский и глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов. В итоге коллектив НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина смог ответить на запрос регионального здравоохранения.

«Когда речь идёт о лечении тяжело больных детей, мы должны максимально использовать возможности всех медицинских учреждений, которые работают в Новосибирской области вне зависимости от их статуса: и региональных, и федеральных, и ведомственных. Нет таких препятствий, которые нельзя устранить ради помощи детям. Я очень рад и благодарен коллегам за то, что технологические ресурсы Центра Мешалкина будут задействованы в интересах маленьких жителей Новосибирской области», — комментирует министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В рамках бюджетного финансирования клиника Мешалкина уже бесплатно проводит лучевую терапию взрослым жителям Новосибирской области. Курс лечения – от 1 до 30 дней. Взрослые пациенты после процедуры и короткого наблюдения лечащим врачом, как правило, самостоятельно отправляются домой и возвращаются на процедуру на следующий день. Детям же, в силу особенностей ответа на лучевую терапию, необходимо круглосуточное наблюдение в условиях стационарного детского онкологического отделения. В настоящее время такого отделения в НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина нет. По предложению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, маленьких пациентов будут госпитализировать в онкогематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в пос. Краснообск, откуда ежедневно медицинским транспортом будут привозить в НМИЦ на лечение. И госпитализация, и курс лучевого лечения будут бесплатными для пациента, все расходы оплачивает система ОМС.

Первым маленьким новосибирским пациентом НМИЦ стала трёхлетняя Маша С. с редкой злокачественной опухолью центральной нервной системы. В лечении эпендимомы необходим комбинированный подход: хирургическое вмешательство, сеансы лучевой терапии и курсы химиотерапии.

«В апреле 2018 года у Маши внезапно начались судороги и рвота. Врачи заподозрили инфекционное заболевание, но обследование не дало результатов. Опухоль головного мозга выявили только через три месяца, когда сделали магнитно-резонансную томографию. Машу экстренно прооперировали. А уже через год – сделали повторную операцию», — рассказывает мама девочки Нина П.

Из-за высокого риска продолженного роста опухоли ребёнку в послеоперационном периоде необходима лучевая терапия всех отделов головного и спинного мозга. Поскольку до настоящего времени данный вид медицинской помощи детям такого возраста в Новосибирской области не оказывали, врачи были вынуждены направлять пациентов на лечение в Москву или Санкт-Петербург.

«Лучевое лечение пациентов младшего детского возраста в условиях Центра Мешалкина не проводилось в связи с целым рядом организационных и финансовых ограничений. Сейчас все вопросы сняты. В процессе лечения будет задействована многопрофильная команда врачей НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина: детский онколог, радиолог, анестезиолог-реаниматолог. Вместе с высококвалифицированными специалистами НКЦРБ мы сможем оказывать комплексную высокотехнологичную медицинскую помощь детям с злокачественными новообразованиями. Мы готовы помогать всем нуждающимся детям», — комментирует врач-радиотерапевт Елена Самойлова.

По словам главного детского онколога Новосибирской области Антона Штукерта, в нашем регионе ежегодно от 40 до 50 детей, больных раком, нуждаются в лучевой терапии. Теперь они могут получать весь необходимый комплекс лечения, не выезжая за пределы области, что очень важно для малышей в таком состоянии.

Источник: zdrav.nso.ru