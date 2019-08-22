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Где платят по 86 тысяч рублей в месяц в России?

17:08 22.08.2019 Фото: pixabay
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В общем по России среднемесячная зарплата в июне составила 49,348 тысячи рублей, увеличившись на 7,7% к июню прошлого года.

Где платят по 86 тысяч рублей в месяц в России?
Нефтегазодобыча давно лидирует по уровню средней зарплаты в стране

Нефтегазодобыча давно лидирует по уровню средней зарплаты в стране. При этом в производстве нефтепродуктов зарплата гораздо ниже — в нынешнем июне она составила 85,6 тысячи рублей. А средняя зарплата у добытчиков угля составила 61,7 тысячи рублей.

В обрабатывающих отраслях и особенно в производстве товаров народного потребления заработки гораздо ниже: 20,2 тысячи рублей в производстве одежды, 25,8 тысячи рублей в производстве текстильных изделий и 26,1 тысячи рублей в производстве мебели. Но в производстве табачных изделий зафиксирована одна из самых высоких месячных зарплат по стране — более 113 тысяч рублей.
В общем по России среднемесячная зарплата в июне составила 49,348 тысячи рублей, увеличившись на 7,7% к июню прошлого года.

Выше, чем в среднем по стране, были в июне-2019 зарплаты в области научных исследований и разработок (83,6 тысячи рублей), финансовой и страховой деятельности (88,3 тысячи рублей), междугородных и международных пассажирских железнодорожных перевозках (70,98 тысячи рублей). В рыболовстве и рыбоводстве они достигли почти 81,7 тысячи рублей. В области здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата составила 45,8 тысячи рублей, в образовании — 51,6 тысячи рублей, в строительстве — 42,6 тысячи рублей.

Традиционно ниже среднероссийского уровня зарплаты в растениеводстве и животноводстве, охоте — 28,4 тысячи рублей, гостиничном бизнесе и общепите (28,6 тысячи рублей), в розничной торговле 32 тысячи рублей, а в оптовой — 49,26 тысячи рублей.

Источник: РГ

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