Август — начало нового сезона на вашей даче. Зря радовались!

Урожай-2020 начинается в августе 2019-го

Август – один из самых горячих сезонов для садоводов и огородников. Уже начинает существенно колебаться температура воздуха. Утром появляется обильное количество росы. Укорачивается день, из-за этого влага не всегда успевает достаточно высохнуть. Цветение и благоухание в ваших садах нужно сохранить.

Борьба с вредителями

Высокий уровень влажности – становится благодатной почвой для размножения вредителей. Из-за них часто бутоны не распускаются, а сгнивают и опадают. Листья кустов и деревьев покрываются пятнами или стоят, как будто осыпанные мукой.

Август – это то время, когда можно увидеть все болезни садовых растений в очень большом количестве. Особенно усугубляется ситуация, если весной не проводилась никакая обработка и профилактические опрыскивания.

Специалисты магазина смогут дать каждому покупателю подробную консультацию, как проводить профилактические меры по заражению. Это основа защиты растений. Чаще всего все заболевания начинаются еще в июне. В августе они проявляются с особой силой, когда растение уже сильно заболело.

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• пятнистость листьев;

• ржавчина;

• некроз;

• раковые заболевания.

Избавиться от мучнистой росы можно с помощью средств на основе дифеноконазола. Они оказывают комплексное воздействие, избавляя также от серой гнили и пятнистости. Если ваши растения страдают от корневой гнили, то помогут средства на основе беномила.

Специалисты расскажут вам, как провести обработку с помощью баковой смеси. Это настоящий эффективный комплекс от многих болезней и вредителей. Ею можно опрыскивать как кустарники, так и деревья. Эффективно помогает средство в борьбе с ржавчиной.

Очень важно не оставлять болезни без внимания. Это вызывает раннее опадение листьев, растения ослабевают. Побеги начинают древесневеть, это приводит к сложностям при закладке почек у цветов. В дальнейшем это сказывается на перенос зимы. Мы поможем вам устранить болезни, предотвратить опадение листьев.

Очень редко сады цветут без проблем. Задача каждого садовода – своевременно принять необходимые меры. Магазины в Бердске предложит вам самые лучшие препараты для обработки и лечения растений. Ваш сад будет благоухать и процветать.

Обработка и питание

Конец лета – это еще не конец дачного сезона. Впереди еще целых два насыщенных месяца работы. Пора начинать готовиться к сбору урожая и организации зимовке растений. Важно не пропустить сезонную подкормку кустов и деревьев.

Большое внимание нужно уделить грушам, яблоням и сливам. Именно в августе они набирают сахар, поэтому важно внести в этот период калийные подкормки. Если деревья уже взрослые, вокруг них делаются траншеи, в которые заливают предварительно растворенный в воде гранулы сульфата калия и суперфосфата.

Перед началом процедуры нужно тщательно полить дерево, чтобы размягчилась почва, и питательные средства попали сразу к корням. Подкормку нужно проводить не ранее чем за три недели до начала сбора урожая.

Удобрения для сада в августе помогают деревьям подготовиться к следующему сезону. Очень важная подкормка тем деревьям, которые в этом году дали большой урожай. Это связано с тем, что фруктовые деревья плодоносят неравномерно. Если было сильное плодоношение, то корни вытянули все питательные вещества. Поэтому следующий год уходит полностью на восстановление.

Для деревьев важна не только подкормка, но и побелка и обрезка. Важно грамотно обернуть ствол, если могут в сад наведаться грызуны в зимний период. Все материалы и средства для побелки и обертывания вы можете в большом ассортименте найти в магазинах города.

Отдельное внимание нужно уделить ягодным кустам. Они подвержены грибковым заболеваниям, гнили. Если куст находится в тени, в нем часто заводятся вредители, которые откладывают яйца.

Ягодные кусты в августе рекомендуется подкармливать следующими средствами:

1. Суперфосфатом – он помогает поддержать корневую систему, которая может промерзнуть зимой из-за сильного разветвления.

2. Фосфоритами и костной мукой.

3. Сернокислым калием – они помогают ягодам стать слаще.

В августе уже начинается сборка корнеплодов – моркови, свеклы и сельдерея. За две недели до этого их нужно полить раствором калия и фосфора. Это нужно для того, чтобы культуры набрали сахар. Важно обратить внимание, что последняя подкормка очень влияет на вкусовые качества и сохранность.

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