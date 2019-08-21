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Адские очереди: Три часа отстояла к педиатру с младенцем на руках жительница Бердска

18:00 21.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Большие очереди связаны с дефицитом кадров — детей Микрорайона принимает только два доктора, у которых по пять участков.

Адские очереди: Три часа отстояла к педиатру с младенцем на руках жительница Бердска
По словам пациентов детской поликлиники №1, у них нет проблем с большими очередями к педиатру

Три часа простояла в очереди к педиатру с 11-месячным ребенком 15 августа жительница Бердска Кира Гришаева.

Кира живет в Микрорайоне и потому посещает с дочерью детскую поликлинику №2 по месту жительства. Но сейчас поликлиника закрыта на ремонт и всех маленьких бердчан принимают в детской поликлинике №1 на ул. Ушакова.

— Детей из Микрорайона принимали только в одном кабинете. Очередь была там дикая, мы простояли полдня. Спросила, почему только один врач, так ответили, что один в отпуске, один еще работает. Пришли к 10.00, а просидели до 13.00. Хотя время приема у врача закончилось, она выглянула и сказала, что примет всех. В очереди стояли еще четыре человека. Врач у нас замечательный, но она уже вся вымоталась, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кира Гришаева.

Бердчанка говорит, что проблемы попасть на прием к педиатру у нее были восемь лет — столько лет ее старшей дочери.

— Только в нашей поликлинике такие очереди. Мы разговаривали с мамами, которые водят детей в центральную поликлинику, так они сказали, что у них такого нет. Почему в нашей поликлинике такое происходит, я не знаю. Всегда стоишь часа по два, — возмущалась Кира.

Когда у Киры поинтересовались, знает ли она, что с детьми до года можно посещать врача без очереди, она ответила, что ей это известно. Но только по четвергам принимают детей до года. И в очереди стояли даже мамочки с грудничками. Дети плачут, понятно, что им нужно покушать и так далее, но все сидят, ждут своей очереди, подчеркнула Гришаева. Одна мама с месячным ребенком два часа стояла в очереди, а потом ушла. Не могла больше ждать.

— Сидеть в очереди нелегкое испытание. Были хотя бы какие-то условия, чтобы отпустить ребенка поползать. Для грудничков комнатка есть с пеленальным столиком, а для ребятишек постарше нет. Не пущу же я ребенка на пол в коридоре. Хоть какую-нибудь игровую комнату организовали бы. Я три часа держала сына на руках, вечером они аж тряслись от перенесенного напряжения, — говорила Кира.

Не по нраву бердчанке и то, что когда приходишь с ребенком, чтобы взять справку в детсад или школу, приходится сидеть в общей очереди, где находятся и больные детки. И однажды случилось так, что ее уже выздоровевшая дочь вновь подхватила вирус. Неужели эти справки нельзя получить в другом кабинете? — вопрошает мама двоих деток.

Прочитав историю Киры Гришаевой в рубрике «сообщи свои новости», в комментариях отписалась жительница Нового поселка Yaya:

— С двумя детьми прошла поликлинический ад. Потом переехали в поселок, у нас свой фельдшер. Принимает и взрослых, и детей. Больше чем 2-3 человека в очереди не бывает. Дети не болеют после похода к врачу, справки взять милое дело. Как сунемся в детскую поликлинику, так огребаем кучу нервов и букет соплей. Понятно, что к узким специалистам все равно в городскую, но это проще. Искренне сочувствую горожанам. Спасибо администрации за поддержку системы ФАП.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в детской поликлинике, большие очереди связаны с дефицитом кадров — в микрорайоновской поликлинике осталось только два доктора. У каждого из них — по пять участков. Врачей мало, детей много, вот и возникают очереди.

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