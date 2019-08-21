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Красота / Общество

Слишком широкая талия: какой объем талии у женщин и мужчин опасен?

17:23 21.08.2019 Фото: pixabay.com
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Сохранение окружности талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин является «простым способом предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний».

Слишком широкая талия: какой объем талии у женщин и мужчин опасен?
Окружность талии — для женщин это показатель свыше 80 см, для мужчин — свыше 94 см

Слишком широкая талия – это угроза для сердца, констатируют медицинские эксперты ведомства.

Специалисты Минздрава России назвали опасный объем талии, при котором у мужчин и женщин повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно их данным, для женщин это показатель свыше 80 см, для мужчин — свыше 94 см.

Ученые констатируют, что сохранение окружности талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин является «простым способом предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний».

Кроме того, по их словам, снизить риск развития инфаркта или инсульта помогают отказ от курения, ежедневное потребление 500 граммов овощей и фруктов, а также 30-минутная умеренная физическая активность (также в каждодневном формате). Следует помнить и о рекомендованной врачами суточной норме соли и не употреблять более 5 граммов в сутки.

В Минздраве констатировали, что до 40% женщин и до 48% мужчин в России имеют повышенный уровень артериального давления, с которым ассоциируются повышенные риски развития инсульта и инфаркта.

Источник: МедикФорум

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