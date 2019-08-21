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SOS: Микроизмены набирают популярность среди партнеров самого разного возраста

16:57 21.08.2019 Фото: pixabay.com
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Микроизмены начинаются с легкого флирта в виде отправки «лайков» и небольших комплиментов.

SOS: Микроизмены набирают популярность среди партнеров самого разного возраста
От микроизмен очень небольшой шаг в сторону полноценной измены, то есть организации встречи

Эксперты в области отношений утверждают, что микроизмены особенно трудно засечь. Они набирают популярность среди партнеров самого разного возраста.

Благодаря росту популярности социальных сетей в отношениях партнеров появился такой тренд, как микроизмены. Сами по себе измены разрушительно действуют на отношения, но сегодня партнеры более увлекаются микроизменами. Это небольшие проявления супружеской неверности, более относящиеся к эмоциональной сфере, вроде флирта, постоянных «лайков» фотографий понравившихся людей в социальных сетях или отправки им «скользких» сообщений. Многие люди не считают подобное поведение полноценными изменами и не чувствуют никакой вины за это, хотя их партнеры так не думают.

Интернет и социальные сети в значительной степени расширили наш выбор в плане партнеров, и сегодня сохранять не только физиологическую, но эмоциональную верность одному человеку на протяжении длительного времени становится всё более и более тяжелой задачей. Микроизмены начинаются с легкого флирта в виде отправки «лайков» и небольших комплиментов. Если человек получает положительную реакцию в ответ, то это виртуальное общение становится более интенсивным и жарким. На каком-то этапе собеседники даже начинают обмениваться интимными фотографиями.

От микроизмен очень небольшой шаг в сторону полноценной измены, то есть организации встречи. И в значительном количестве случаев всё так и происходит. Именно поэтому психологи советуют партнерам изначально вырабатывать правила общения с другими людьми в интернете, не допуская откровенного флирта и отправки скользких сообщений.

Источник: МедикФорум


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От редакции

Вы замечены в микроизменах?

Аноним, 21 августа 2019 17:39
Ну здравствуй, паранжа.
Никто не увидит, никто не узнает.

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