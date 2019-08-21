Закроют на замок ночью спортплощадки в городском парке Бердска

Но перед этим чиновники встретятся со спортсменами и объяснят, что это вызвано тем, что в домах по-соседству людям нужно спать.

Спортивные площадки в городком парке востребованы среди спортсменов



Встретиться со спортсменами, играющими на спортплощадках городского парка поздним вечером, и призвать их не мешать спать детям и старикам в соседних домах поручил специалистам отдела физкультуры и спорта мэр Бердска Евгений Шестернин.

Напомним, больше недели назад на совещании чиновников Евгений Шестернин поручил подчиненным ограничить доступ к спортивным площадкам, расположенным в городском парке культуры и отдыха. Он отметил, что площадки необходимо привести в порядок — сейчас они имеют неопрятный вид. К тому же нужно ограничить их работу в вечернее время. Проходят шумные мероприятия, а рядом находятся жилые дома.

— Нужно следить за этим. Детей не заставишь бегать «шепотом». До 11-12 стучат мячиком, — подчеркнул Евгений Шестернин.

По словам заместителя начальника отдела физкультуры Дмитрия Князева, ко Дню города на площадках установят сетки, сделают щит, поправят ограждения отдел физкультуры совместно с культурой.

На совещании чиновников 19 августа Дмитрий Князев доложил, что по данной проблеме проведено рабочее совещание с директором ГЦКиД Еленой Исломовой.

— Нашли мы точки соприкосновения. Подготовили информационную продукцию в виде баннеров. Они будут размещены на спортивных площадках. Также разместят график работы площадки. Мы написали письмо в отдел МВД с просьбой содействовать в патрулировании в вечернее время. Также обсудили вопрос о передаче площадок в наше учреждение. Ряд вопросов возник, но в рабочем порядке решаем, — рассказал Князев.

У мэра возник вопрос: сколько групп пользуются данными площадками, тех, кто постоянно там бывает? Нужно об этом узнать и встретиться с ними. Объяснить, что во благо сделали эти площадки, но шум мешает людям, которые живут рядом, пояснил Шестернин. Чтобы дети с пониманием к этому отнеслись.

— Чтобы не административный какой-то ресурс — надоело и замок повесили, а то, что все это вызвано необходимостью из уважения к другим людям. Маленькие ребятишки там, которые рано ложатся спать, пожилые люди — вот это нужно объяснить. Встретьтесь с детьми, поговорите с ними. А так, знаете, будем замки менять, — подчеркнул Шестернин.