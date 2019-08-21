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Поздравьте своего учителя или ученика в газете и на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

16:47 21.08.2019, Курьер.Среда.Бердск Фото: pixabay.com
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Газета «Курьер.Среда.Бердск» с поздравлениями выйдет 28 августа. Все вопросы по телефону: 2-15-51.

Поздравьте своего учителя или ученика в газете и на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Поздравление в газете и на сайте — оригинальный подарок!

Совсем скоро закончатся каникулы и школьники сядут за парты. Газета и сайт «Курьер.Среда.Бердск» предлагает поздравить любимых учителей и учеников со знаменательным событием — 1 сентября.
Стоимость поздравления в газете «Курьер.Среда.Бердск» 500 рублей, на сайте «Курьер.Среда.Бердск» 500 рублей. Поздравления принимаются до 26 августа. Газета «Курьер.Среда.Бердск» с поздравлениями выйдет 28 августа. Все вопросы по телефону: 2-15-51.

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