Более 700 высоток подвергнут капитальному ремонту в 2019 году в Новосибирской области

Почти на всех запланированных на год объектах уже разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы, ведутся физические работы.

Елена Макавчик акцентировала внимание на том, что на осмотренном объекте работы проводились комплексно

В Новосибирской области в 2019 году капитально отремонтируют порядка 700 многоквартирных домов (МКД), на эти цели будет направлено порядка 2 млрд рублей. Проведение работ по капремонту на МКД по ул. Ленина, 18 в г. Новосибирске 20 августа в ходе выездного мероприятия проинспектировала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

Как прокомментировала замминистра, в настоящее время работы по капитальному ремонту в регионе активно ведутся, почти на всех запланированных на год объектах разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы, ведутся физические работы, часть объектов завершена.

«В настоящее время уже выполнены работы по капитальному ремонту на 277 многоквартирных домах 2019 года, ведутся работы на 269 МКД. Выполнение работ по капитальному ремонту проходит в плановом режиме и находится на постоянном контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Все запланированные на 2019 год объекты будут завершены качественно и в срок», – подчеркнула Елена Макавчик.

В ходе инспекционных мероприятий на МКД по ул. Ленина, 18 в г. Новосибирске было отмечено, что это один из положительных примеров проведения капитального ремонта. Данный объект 1957 года постройки был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п. В 2018 году здесь был выполнен капремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, канализования и водоотведения, холодного водоснабжения. Работы текущего года включают капитальный ремонт фасада, срок завершения работ – первая декада октября 2019 года.

Подводя итоги выездного мероприятия, Елена Макавчик акцентировала внимание на том, что на осмотренном объекте работы проводились комплексно. «Принцип комплексности проведения капитального ремонта многоквартирных домов берется за основу при планировании работ на очередной период», – отметила замминистра.

Источник: nso.ru