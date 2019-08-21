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Разорвало боевым снарядом на металлобазе мужчину в Новосибирске

17:30 21.08.2019 Фото: pixabay
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Андрей Травников поручил правоохранителям до конца сентября провести рейды по выявлению на пунктах приема металлолома боеприпасов и их составных частей.

Разорвало боевым снарядом на металлобазе мужчину в Новосибирске
Массовые рейды пройдут в пунктах приема металлолома

Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил правоохранительным структурам организовать массовые проверки пунктов, занимающихся сбором и переработкой металлолома. Тема была рассмотрена на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.

Вопрос был поставлен на заседании комиссии в связи с трагическим случаем 16 августа в Кировском районе Новосибирска, когда при распиле снаряда на одном из пунктов металлолома погиб мужчина, а также в связи с обращением к председателю антитеррористической комиссии мэрии г. Новосибирска. Помимо обнаружения опасных боеприпасов, в отдельных пунктах приема металлов было найдено и муниципальное имущество.

Как отметил губернатор Андрей Травников, опытные организации, которые занимаются переработкой металлолома знают, как действовать при появлении на их базах взрывоопасных предметов. Однако есть и те, которые не сообщили правоохранительным органам о поступлении таких предметов на свои территории, а скрыли этот факт.

Глава региона поручил ГУ МВД России по Новосибирской области и Управлению Росгвардии до конца сентября провести рейды по выявлению на пунктах приема металлолома боеприпасов и их составных частей. В свою очередь, командованием 41 общевойсковой армии при проведении учебных стрельб на полигонах Новосибирского гарнизона будет обеспечено оцепление – вплоть до окончания очистки территории полигона от невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Такие меры приняты для того, чтобы жители не имели доступа к опасным предметам с последующей их сдачей в пункты приема металлов.

Региональному минпромторгу в рамках своих полномочий поручено провести проверки пунктов приема металлолома на предмет законности их деятельности, в том числе по приему боеприпасов и составных частей различного состояния и степени опасности. При необходимости, будет решаться вопрос о лишении соответствующих предпринимателей лицензии.

Источник: nso.ru

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