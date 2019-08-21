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Уф, жара: Полные люди переносят жару легче худых

16:37 21.08.2019 Фото: pixabay
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Поэтому подкожная ткань играет роль «узбекского халата», который мешает прохождению тепла.

Уф, жара: Полные люди переносят жару легче худых
Полные люди переносят жару легче худых

Люди с избыточным весом лучше чувствуют себя в периоды аномальной жары, потому что жировая прослойка работает, как «узбекский халат» и предотвращает от перегрева, говорится в недавно опубликованном исследовании российских ученых «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы».

Результаты исследований группы российских ученых были начаты после аномальной жары 2010 года. Исследователям удалось собрать множество данных о влиянии аномально жаркой погоды на здоровье человека.
«Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Напротив, отмечается положительная корреляция между массой тела и качеством жизни в этот период», — говорится в докладе.

Как поясняется в тексте документа, удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому подкожная ткань играет роль «узбекского халата», который мешает прохождению тепла.

«По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу. Однако когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, как это бывает во время волн жары, у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных», — говорится в докладе.

В то же время, воздействие высокой температуры усугубляет такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких, неврологические заболевания, психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек и влияет на сон.
Авторы доклада относят к «волнам жары» три или более последовательных дня со среднесуточными температурами выше «порога » жары, что для столицы составляет +23 градуса .

Источник: РИА Новости

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