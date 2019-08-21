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Спасающую от похмелья кошку за 15 млн рублей продает владелец животного в Ростове

13:00 21.08.2019 Фото: с сайта donday.ru
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По словам владельца животного, питомец будет оберегать дом и здоровье его хозяев. При этом отгоняет соседок от мужа. А потребности у питомца небольшие.

Спасающую от похмелья кошку за 15 млн рублей продает владелец животного в Ростове
По словам владельца животного, питомец будет оберегать дом и здоровье его хозяев

Ростовчанин продает кошку, которая лечит похмелье. Такое объявление появилось на популярном портале.

Продавец Михаил сообщил, что его кошке-британке — 2,5 года. Однако порода – не самая заманчивая ее черта. Животное может охранять дом и беречь здоровье его хозяев. Есть и специфические функции: кошка лечит от похмелья, отгоняет соседок от мужа. При этом потребности у питомца небольшие.

– Любит сладкое и паранормальный вискас с мистическим влажным кормом. Активная веселая кошечка, – рассказал владелец животного.

Отдельно Михаил упомянул, что у кошки красивые завораживающие глаза. Просит продавец за ценное животное 15 миллионов. Однако Михаил не стал уточнять, почему решил продать любимого питомца.

Источник: donday.ru

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