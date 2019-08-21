Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано под Искитимом

Эпицентр находился примерно в 5 км от деревни Девкино. В зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Землетрясение может быть разрушительным

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на юге Новосибирской области вечером во вторник в 21 км восточнее города Искитим, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 17:43 мск во вторник землетрясения имел координаты 54.66 градуса северной широты и 83.64 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 5 км от деревни Девкино.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия.

Источник: interfax-russia.ru