21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Лето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск

12:00 21.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Дождливая погода сохранится до середины сентября. Самый жаркий день синоптики обещают 27 августа.

Лето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск
У горожан нет выбора — приходится шлепать по лужам на работу

Не за горами осень. Жители Бердска отмечают, что деревья уже сбрасывают на землю желтые листья. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки, 21 августа, в Новосибирской области ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по северо-востоку местами умеренные дожди, ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.Температура воздуха составит ночью +8, +13 °C, местами до +13,днем +16, +21 °C.

По данным сайта Gismeteo, дождливая погода в Бердске сохранится аж до 18 сентября. При этом средняя температура воздуха до 1 сентября составит 20 градусов тепла. Синоптики обещают самый жаркий день, и по всей видимости последний летний, во вторник, 27 августа. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. А с сентября в Бердск придет настоящая осень. Среднесуточная температура воздуха составит 10 градусов тепла.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите осень?

Аноним, 21 августа 2019 12:16
А ведь это "любимый"переход через первомайскую,который отремонтировали год назад и теперь там мамашки с колясками даже в маленький дождь бегут по сплощной 20ти сантиметровой луже!!!21 век в деревне...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима
13:21 21-08-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
"Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России
13:15 21-08-2019
Спасающую от похмелья кошку за 15 млн рублей продает владелец животного в Ростове
13:00 21-08-2019
Спасающую от похмелья кошку за 15 млн рублей продает владелец животного в Ростове
БердскПо графику рабочего дня будут ходить 1 сентября автобусы в Бердске
12:45 21-08-2019
По графику рабочего дня будут ходить 1 сентября автобусы в Бердске
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано под Искитимом
12:30 21-08-2019
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано под Искитимом
Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове
12:15 21-08-2019
Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове
БердскЛето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск 1
12:00 21-08-2019
Лето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск
Уменьшат выплату за золото в ломбардах России
11:45 21-08-2019
Уменьшат выплату за золото в ломбардах России
Четвертый раз подряд арестовали на 10 суток оппозиционера Яшина в Москве
11:30 21-08-2019
Четвертый раз подряд арестовали на 10 суток оппозиционера Яшина в Москве
До 73,7 лет доживают жители России
11:30 21-08-2019
До 73,7 лет доживают жители России