Лето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск

У горожан нет выбора — приходится шлепать по лужам на работу

Не за горами осень. Жители Бердска отмечают, что деревья уже сбрасывают на землю желтые листья. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки, 21 августа, в Новосибирской области ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по северо-востоку местами умеренные дожди, ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.Температура воздуха составит ночью +8, +13 °C, местами до +13,днем +16, +21 °C.

По данным сайта Gismeteo, дождливая погода в Бердске сохранится аж до 18 сентября. При этом средняя температура воздуха до 1 сентября составит 20 градусов тепла. Синоптики обещают самый жаркий день, и по всей видимости последний летний, во вторник, 27 августа. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. А с сентября в Бердск придет настоящая осень. Среднесуточная температура воздуха составит 10 градусов тепла.