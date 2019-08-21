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По графику рабочего дня будут ходить 1 сентября автобусы в Бердске

12:45 21.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Такое решение приняла горадминистрация — дети и их родители не должны испытывать неудобств при поездке в школу.

По графику рабочего дня будут ходить 1 сентября автобусы в Бердске
В дни весенних и осенних каникул автобусы возят школьников бесплатно

1 сентября, в воскресенье, ученики отправятся в школы Бердска. Хотя и выпал День знаний на воскресный день, в управлении образования решили, что все должно идти своим чередом. В Новосибирске же школьникам каникулы продлили еще на один день. Так что в мегаполисе торжественные линейки пройдут 2 сентября.

Образовательные организации в соответствии с приказом Минобрнауки России могут самостоятельно регулировать даты начала и окончания каникулярного времени, а также сроки окончания самого учебного года. Начинать учебный год школам рекомендуют в одно и то же традиционное время.

На совещании чиновников 19 августа начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства сообщила, что 1 сентября муниципальные автобусы будут ходить по графику рабочего дня. Чтобы школьники и их родители не испытывали неудобств при поездках в школы на праздничные мероприятия.

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