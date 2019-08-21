Счет идет на минуты: Огромная опухоль убивает 3-летнюю малышку из Бердска

Маленькой Ане срочно нужна помощь

Вчера, 20 августа, маленькой девочке Ане Коноваловой из Бердска провели шунтирование. Впереди еще несколько операций, чтобы спасти ребенка. Мама малышки Инна Коновалова рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что долгое время Аню (3,6 лет) мучили головные боли. Родители начали проводить обследования, обращались в государственное и частные клиники Бердска и Академгородка.

Сначала врачи поставили диагноз — давление, но ребенку становилось все хуже и хуже. Мама обратились по «скорой» в больницу и ребенок попал к детскому врачу-неврологу. Она отправила ребенка на МРТ с подозрением на опухоль мозга. Родители искали возможность пройти обследование, сначала обращались в клинику Мешалкина, там можно было сделать только через день. Запланировали поездку в областную больницу.

После этого ребенок попадает в детское отделение стационара Бердска с подозрением на ОРЗ. Через день семья смогла отпроситься на МРТ. В результате томограмма показала сложную опухоль, которая быстро разрастается (стволовой червь) и поражает мозжечок. Из-за новообразования у ребенка скапливается жидкость в черепе и давит на мозг. Ребенка срочно госпитализировали. 19 августа рано утром на «скорой» их увезли в областную больницу. Нейрохирурги сказали, что сразу делать операцию нельзя, ребенок может умереть на столе. Сначала нужно провести шунтирование. Вчера, 20 августа, малышке его сделали. Требуется сложная операция в Москве. Но на нее нужно 1,5 млн рублей. У семьи нет ткаих денег. Поэтому она обращается к вам, читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Обращение матери девочки:

Меня зовут Коновалова Инна. Я мама долгожданной и самой замечательной малышки — Коноваловой Ани. Нашей девочке 3 года 6 месяцев. Уже при рождении мы поняли, что она настоящий борец! Срочное кесарево сечение и ИВЛ первые сутки жизни. Это был первый поединок за жизнь и она справилась!

Анюта росла и развивалась согласно норме и каких либо опасений у нас не было. До 3х лет. С мая 2019 г ребёнка начали беспокоить головные боли и мы сразу начали обследование. Два месяца мою дочь лечили Пикамилоном, поставив диагноз вегето-сосудистая дистония и ангиоцефалгический синдром. Так же был назначен электрофорез, ЛФК и массаж. В июне к частым головным болям присоединилась рвота. А мы продолжали искать причины—делали ЭЭГ, ЭХО ЭГ, РЭГ, рентген шейного отдела с функциональными пробами+ в доп. проекции через рот, осмотр узких специалистов… В итоге, 12 августа ребёнку стало совсем плохо — она двое суток практически не просыпалась и жаловалась на головные боли. Мы срочно поменяли врача (до этого наблюдались и обследовались платно в ЦНТМ Академгородка) на невролога детской поликлиники. Врач в срочном порядке отправила нас на МРТ и там мы узнали свой диагноз. Опухоль (основной дифференциальный диагноз между пилоцитарной астроцитомой и гемангиобластомой червя и обеих гемисфер мозжечка).

Столько времени было потеряно и сейчас время не на нашей стороне! Нас из Бердска направили в Областную больницу города Новосибирска в нейрохирургию и уже на следующий день, 20.08., провели первую операцию—шунтирование, для облегчения её состояния (окклюзионная гидроцефалия с признаками ликвородинамических нарушений), чтобы через 7-10 дней сделать операцию по удалению обнаруженной опухоли. Наш нейрохирург говорит, что всю опухоль удалить вряд ли получится, так как она проросла в ствол головного мозга. То есть удалят большую часть, до ствола, и отправят на гистологию. Если образование злокачественное, то будет лучевая терапия. Я знаю, что ситуация безотлагательная и очень серьёзная! Через знакомых мы вышли на связь с одним из лучших нейрохирургов — Кривошапкиным Алексеем Леонидовичем. В клинике ЕМС города Москва, где он работает, нам могут удалить всю опухоль и прогноз более благоприятный! Новейшее оснащение и громадный опыт лучших специалистов мира дают нам уверенность в спасении нашей малышки!!! Но мы не можем ждать, сейчас время против нас! Предварительно озвученная сумма на операцию и реабилитацию в Москве составляет от 20 до 30 тысяч долларов. Это 1,329,200 — 1,993,800 рублей. Без учёта транспортировки ребёнка медицинской авиацией.

Я УМОЛЯЮ всех неравнодушных людей откликнуться на наш крик души!!!!!! Мы должны спасти нашего ребёнка во что бы то ни стало!

За эту ночь мы собрали 120.000 рублей. Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!

РЕКВИЗИТЫ:

Номер карты Сбербанка

6390 0244 9045 616002 (мама Коновалова Инна Юрьевна)

Реквизиты счета Сбербанка:

Владелец: Инна Юрьевна К.

Номер счета: 40817810344052928719

Наименование банка получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641

Корр. счёт: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

КПП: 540645005