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90-летний юбилей отмечает легендарный педагог Бердска Вера Солдатова

10:41 21.08.2019
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Вера Васильевна более 20 лет работала учителем русского языка и литературы, директором школы №2. Долгие годы собирала материалы об истории города и истории бердского образования, которые стали основой созданного ею музея просвещения города.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей-Бердск РФ:

Сегодня, 21 августа, свой 90-летний юбилей отмечает легендарный бердский педагог, ЖЕНЩИНА, СОЗДАВШАЯ МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ — Вера Васильевна Солдатова! Вера Васильевна более 20 лет работала учителем русского языка и литературы, директором школы №2. Долгие годы собирала материалы об истории города и истории бердского образования, которые стали основой созданного ею музея просвещения города Бердска. В 2006 году Вере Васильевне было присвоено звание «Почетный гражданин города Бердска» . Мы поздравляем Веру Васильевну и желаем ей здоровья и долгих лет жизни!

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От редакции

Поздравляем!

Аноним, 21 августа 2019 11:06
Отдуши поздравлям Веру Васильевну с Днем рождения! Здоровья, здоровья!!! Выпуск 1967 года.
Аноним, 21 августа 2019 11:59
С Днем Рождения Вера Васильевна!!!Здоровья вам и благополучия вашей семье!Окончил школу в 1984 г.,если можно было бы повторить жизнь,слушал бы ваши уроки стоя...

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