90-летний юбилей отмечает легендарный педагог Бердска Вера Солдатова

Вера Васильевна более 20 лет работала учителем русского языка и литературы, директором школы №2. Долгие годы собирала материалы об истории города и истории бердского образования, которые стали основой созданного ею музея просвещения города.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей-Бердск РФ:

Сегодня, 21 августа, свой 90-летний юбилей отмечает легендарный бердский педагог, ЖЕНЩИНА, СОЗДАВШАЯ МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ — Вера Васильевна Солдатова! Вера Васильевна более 20 лет работала учителем русского языка и литературы, директором школы №2. Долгие годы собирала материалы об истории города и истории бердского образования, которые стали основой созданного ею музея просвещения города Бердска. В 2006 году Вере Васильевне было присвоено звание «Почетный гражданин города Бердска» . Мы поздравляем Веру Васильевну и желаем ей здоровья и долгих лет жизни!