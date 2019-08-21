До 73,7 лет доживают жители России

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«За первое полугодие 2019 года существенно улучшились показатели. По предварительным данным, продолжительность жизни составила [в среднем] 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года. Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тыс. человек. Это последние данные по сравнению с первым полугодием 2018 года. Фактически мы сейчас находимся на исполнении [показателей по нацпроекту «Здравоохранение»] 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года», — сказал она.

Нацпроект «Здравоохранение» разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина 2018 года, согласно которому, в частности, средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна повыситься до 78 лет, а к 2030 году необходимо довести этот показатель до 80 лет.

Нацпроект включает восемь федеральных проектов и предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Источник: ТАСС