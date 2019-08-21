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Захватывает планету черно-белый воробей Новосибирска

11:00 21.08.2019 Фото: Группа ВКонтакте Сибирская птица
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За последние три года такие птицы поселились в тех же «самых неожиданных местах» в Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Автор птиц: «Птица — персонаж, который живёт своей жизнью. Для меня важно место, где она нанесена».

Захватывает планету черно белый воробей Новосибирска
Рисует птиц новосибирский художник-граффитист

В Новосибирске в самых неожиданных местах можно встретить изображение воробья, отпечатанное белой, серой и чёрной краской. Встречаются и цветные персонажи, а также монохромные на фоне чёрных саквояжей. В общественном транспорте замечены воробьи в виде наклеек. За последние три года такие птицы поселились в тех же «самых неожиданных местах» в Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. «Новосибирские новости» разузнали, что это за птица и почему она решила захватить мир.
Рисует птиц новосибирский художник-граффитист. Зовут его Станислав, фамилию он просил не называть. По словам Станислава, птицы — это не идея, а скорее хобби, увлечение, вредная привычка.

Захватывает планету черно белый воробей Новосибирска

Птица в Новосибирске. Фото: vk.com/siberianbird

«Птица — персонаж, который живёт своей жизнью. Для меня важно место, где она нанесена, часто выбираю места, где её могут видеть друзья», — рассказал автор.

Станислав уже сделал несколько тысяч птиц, и если возвращается в те места, где их оставлял, то обязательно заходит проверить, как дела у его подопечных.

Захватывает планету черно белый воробей Новосибирска
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Птица в Петрозаводске. Фото: vk.com/siberianbird

«Мне интересно, закрасили или нет. Может, краска начала отходить. Потом учитываю эти наблюдения при создании новых», — добавил он.

Захватывает планету черно белый воробей Новосибирска

Птица в Новосибирске. Фото: vk.com/siberianbird

Множество изображений можно найти в центральной части Новосибирска, в Академгородке, Бердске, на ВАСХНИЛе. Встречаются воробьи и в Бурмистрово, Ордынском и даже на острове Тань-Вань.

Захватывает планету черно белый воробей Новосибирска
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Птица в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/siberianbird

В Питере повышенная концентрация сибирских птиц наблюдается на ул. Рубинштейна — от Пяти углов и до Невского можно насчитать десяток изображений. Разумеется, сидят они в неприметных местах. Более 10 воробьёв затерялись и на Петроградке.

Помимо Новосибирска и Питера, сибирские птицы поселились в Петрозаводске, Иркутске, Зиме и Красноярске.

Источник: nsknews.info

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