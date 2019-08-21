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Уменьшат выплату за золото в ломбардах России

11:45 21.08.2019 Фото: pixabay
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Госдума вводит ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.

Уменьшат выплату за золото в ломбардах России
Если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 тыс. рублей, ломбард может продать ее только с публичных торгов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.

Проект закона о новых правилах работы ломбардов опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующая статья 7 закона «О ломбардах», которая регулирует порядок предоставления займа под залог вещи, не содержит ограничений по максимальному размеру займа. Внесенный законопроект уточняет, что «сумма предоставленного ломбардом займа не может превышать сумму оценки заложенной вещи».

Еще одна новелла касается порядка продажи невыкупленных вещей. Согласно действующему законодательству, если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 тыс. рублей, ломбард может продать ее только с публичных торгов, если меньше — ломбард продает вещь по своему усмотрению. Проект закона повышает планку до 300 тыс. рублей и устанавливает, что вещи стоимостью выше данного уровня должны быть проданы на открытых торгах.

На три часа (до 23:00) предлагается продлить разрешенное время работы ломбардов: сейчас это ежедневно с 8:00 до 20:00.

Уточняется, что ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр ломбардов, и юридических лиц, намеревающихся приобрести статус ломбарда, не может использовать в своем фирменном наименовании слово «ломбард».

В законопроекте предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, а именно установить, что юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений из этого реестра. Сейчас ЦБ формирует реестр ломбардов, исходя из данных ЕГРЮЛ. Обнаружив нарушения, регулятор может обратиться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда. Новая версия закона позволит ЦБ ограничить работу ломбарда без обращения в суд — путем исключения из реестра. Законопроект включает в себя статьи, регулирующие порядок включения ломбардов в реестр ЦБ, а также порядок исключения из реестра.

В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, тогда же утратит силу государственный реестр ломбардов, сформированный ЦБ по старым правилам (на основе ЕГРЮЛ).

По данным ЦБ, на 2 августа в реестре ломбардов в РФ числится 10485 организаций.

Источник: Интерфакс

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