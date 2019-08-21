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Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

11:30 21.08.2019 Фото: pixabay
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Глава государства потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения, там не все работает эффективно

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны.
«Прошу правительство к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена в здравоохранении», — поручил президент на совещании по вопросам по вопросам здравоохранения.

Помимо этого, глава государства дал поручение членам кабинета министров инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ. По его словам, эти документы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Путин также поручил создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения. «Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня», — обратился он к участникам совещания, призвав приступить к работе незамедлительно.

Организация работы в первичном звене здравоохранения

Кроме того, глава государства потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения, там не все работает эффективно. «Я прошу Министерство здравоохранения и не только министерство, но и правительство, нужно проанализировать всю систему, уровни и качества организации заработной платы в первичном звене здравоохранения», — сказал Путин.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема, — подчеркнул глава государства. — Поэтому нам, безусловно, нужно принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения». Он напомнил, что подобные меры уже дважды принимались федеральным центром в расчете на то, что это будет подхвачено на местах. Путин посетовал, что этого не происходит.

«В этой связи нам нужно посмотреть на всю организацию работы, — сказал он. — Конечно, у них в регионах своя компетенция, все понятно, и нужна она, нужно ее поддерживать, но что-то там, видимо, до конца эффективно не работает. Просто на это нужно обратить внимание».

Глава государства напомнил, что в целом по стране удалось добиться 200%-ного роста зарплат по экономике региона. Однако в малых городах и в сельских населенных пунктах, по мнению Путина, «и близко ничего нет такого». Он сослался на то, что данные, которыми он располагает, и которые получает в ходе встреч с людьми, подтверждают этот факт и идут вразрез с официальной статистикой. Президент также задался вопросом, насколько справедливо выплачиваются компенсационные выплаты. «Здесь нужно внимательно посмотреть на все эти вопросы», — заключил он.

Источник: ТАСС

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От редакции

Хромает медицина?

Аноним, 21 августа 2019 12:08
Назвал, поручил, попросил... В очередной раз. Но в целом правительством полностью доволен. Ну а сам он вообще - гений всех времён и народов. Всё хорошее - это он, всё плохое - он не при чём.
Коротков, 21 августа 2019 12:29
К этому провалу привело 20-летнее правление Владимира Владимировича. И не только в сфере здравоохранения. Устали. Надоел.

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