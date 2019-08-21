Избыток лекарств от гипертонии опасен для здоровья

Повышенное артериальное давление — это распространённый и серьезный фактор риска опасных болезней сердца, а если человек берёт давление под контроль, он продлевает себе жизнь.

Выдача рецептов на большие дозировки лекарств для контроля артериального давления может ухудшить ситуацию

Отправляемые домой из больниц пожилые люди получают рецепты на большее количество подобных препаратов. В результате, это повышает риск инфарктов и инсультов.

У некоторых пациентов после попадания в больницу развивается гипертония, а у большинства она уже имелась до госпит