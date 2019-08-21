Чтобы не было увечий: ужесточили требования к фитнес-инструкторам в Бердске

Теперь фитнес-тренера должны подтверждать квалификацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усилил требования к тренерам по фитнесу. Как пишет Российская газета в законе прописываются основные понятия и определяется правовое положение фитнес-центров, а также их права и обязанности. Теперь они должны будут применять профессиональные стандарты и принимать на работу только квалифицированных работников. Автор законопроекта глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что до сих пор эта индустрия находилась вне поля зрения властей. Важно устранить этот пробел. Если тренер не обладает базовыми знаниями физиологии и анатомии, это может привести к увечьям и травмам.

Также закон вменяет обязанность центрам по фитнесу направлять своих работников, если у них нет профессионального образования, на прохождение независимой оценки их квалификации. Также такие центры вправе организовывать и проводить спортивные мероприятия.

Что знают об изменениях в законе и как они отразятся на работе фитнес-клубов «Курьер. Среда. Бердск» рассказали представители Бердских спорт-центров.

Директор и инструктор фитнес-клуба «Астрея» Ирина Денисова:

Я знаю, что теперь инструкторам нужна будет такая же категория, как и у учителей. У меня нет информации принят ли уже закон. То есть нужно будет образование физкультурное или медицинское и нужно будет защищать категорию профессиональную. Сертификаты дополнительные нужны, ну и защищаться нужно будет на основании работ, как и педагогам. Где будет проводиться аттестация пока нет информации. Как это отразиться на нашей работе, пока не могу сказать. У меня работали тренеры, которые проходили обучение просто в фитнес-клубах и работали превосходно. У меня к ним претензий никаких нет. Да, медицинских знаний у них нет, но они и не лезли в эту сферу. Если нужно, мы всегда отправляли к врачам. Сами мы никогда диагнозы не ставили. По анатомии человека у инструкторов у всех есть знания, они их получают на любом обучении при сертификации по фитнесу, знают какие есть противопоказания к определенным упражнениям. К тому же у меня у самой высшее физкультурное образование. Я провожу сама первую консультацию с клиентом, а потом направляю к инструктору и даю рекомендацию, что человеку можно, что запрещено. Пока я не буду применять к сотрудникам какие-то другие требования, пока нужен сертификат инструктора и опыт работы. Но как только закон вступит в силу, я буду его соблюдать и узнавать, где нужно проходить аттестацию инструкторам.

Тренер клуба «Сектор силы» Дмитрий Подчасов:

Это нужное дело. Много людей не профессионалов работает. Но есть исключения из правил. Процесс самообразования никто не исключал. Если у человека есть желание стать мастером в своем деле, то он может прийти к этому. Мы требуем образование, но если у человека его нет, мы даем ему знания сами. Например, проводим семинары регулярно. Их ведет президент ассоциации силовых видов спорта Виталия Дубровин. У нас не аккредитованная система образования, но у меня и у президента высшее образование. Наш багаж знаний позволяет делиться информацией. При приеме на работу человека без спортивного звания мы не берем, ему нужно быть минимум кандидатом в мастера спорта.

Управляющая, инструктор клуба «Кристал-фитнес. Женская территория» Юлия Тельная:

У нас все инструктора сертифицированные, я сама прошла много курсов известных фитнес-школ и школ пилатеса. Государственное образование у меня высшее, экономическое. Я за то чтобы тренера регулярно проходили повышение квалификации. Потому что фитнес-индустрия развивается с огромной скоростью.

При обращении к нам, люди всегда заполняют анкету, где дают информацию о своем здоровье. В случае необходимости мы отправляем к врачу. Я сильно не углублялась в закон, но насколько я поняла, он носит рекомендательный характер. Я думаю в нашей работе мало что изменится, потому что я всегда при приеме на работы требую сертификаты инструктора.

Справка

2 августа 2019 года федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности фитнес-центров» подписал президент РФ Владимир Путин.

По закону:

— Объединения физкультурно-спортивных клубов дополнились понятием «фитнес-центры»;

— Фитнес-центры обязаны применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций;

— Привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации;

— Также теперь фитнес-центры вправе осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.