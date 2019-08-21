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Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове

12:15 21.08.2019 Фото: kp.ru
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Работница вовремя заметила подозрительные действия мужчины, который пришел с надетым на голову капюшоном куртки и высыпал что-то из полиэтиленового пакета в ячейки с конфетами на развес.

Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове
Полиция ищет вероятного отравителя

Полиция в Саратове разыскивает мужчину, который подсыпал ядовитый порошок в ячейки с конфетами в одном из сетевых магазинов города.

ЧП случилось в торговой точке на улице Тархова. Работница вовремя заметила подозрительные действия мужчины, который пришел с надетым на голову капюшоном куртки и высыпал что-то из полиэтиленового пакета в ячейки с конфетами на развес. Как выяснилось, это был яд для уничтожения крыс.

Предполагаемый отравитель попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает об этом человеке, сообщить в полицию.

Источник: saratov.kp.ru

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