Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове

Работница вовремя заметила подозрительные действия мужчины, который пришел с надетым на голову капюшоном куртки и высыпал что-то из полиэтиленового пакета в ячейки с конфетами на развес.

Полиция ищет вероятного отравителя

Полиция в Саратове разыскивает мужчину, который подсыпал ядовитый порошок в ячейки с конфетами в одном из сетевых магазинов города.

ЧП случилось в торговой точке на улице Тархова. Работница вовремя заметила подозрительные действия мужчины, который пришел с надетым на голову капюшоном куртки и высыпал что-то из полиэтиленового пакета в ячейки с конфетами на развес. Как выяснилось, это был яд для уничтожения крыс.

Предполагаемый отравитель попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает об этом человеке, сообщить в полицию.

Источник: saratov.kp.ru