Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать в России

Региональные чиновники вслед за рыбками, предложили штрафовать и заблудившихся в лесу грибников

Расплачиваться за собственную беспечность возможно придется любителям тихой охоты. Региональные чиновники вслед за рыбками, предложили штрафовать и заблудившихся в лесу грибников. Только за этот сезон и только в одной Ленинградской области спасатели вывели из чащи больше полтысячи человек. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Помощь оказывается безвозмездно, здесь главная цена — человеческая жизнь. Но финансовые издержки никто не отменял. Одна поисковая операция — это десятки, если не сотни сотрудников МЧС, волонтеры, собаки, а если понадобится вездеходы и вертолеты. Но как выяснил Максим Облендер, такие меры могут иметь и обратный эффект. Попавшие в беду будут звонить в МЧС только в самых крайних случаях. И примеры этому есть.

Источник: 5-tv.ru