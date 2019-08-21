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Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать в России

10:45 21.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению чиновников, штрафы с безответственных любителей «тихой охоты» смогут хоть как-то возместить затраты на поисково-спасательные операции.

Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать в России
Региональные чиновники вслед за рыбками, предложили штрафовать и заблудившихся в лесу грибников

Расплачиваться за собственную беспечность возможно придется любителям тихой охоты. Региональные чиновники вслед за рыбками, предложили штрафовать и заблудившихся в лесу грибников. Только за этот сезон и только в одной Ленинградской области спасатели вывели из чащи больше полтысячи человек. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Помощь оказывается безвозмездно, здесь главная цена — человеческая жизнь. Но финансовые издержки никто не отменял. Одна поисковая операция — это десятки, если не сотни сотрудников МЧС, волонтеры, собаки, а если понадобится вездеходы и вертолеты. Но как выяснил Максим Облендер, такие меры могут иметь и обратный эффект. Попавшие в беду будут звонить в МЧС только в самых крайних случаях. И примеры этому есть.

Источник: 5-tv.ru

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От редакции

Нужен такой штраф?

, 21 августа 2019 10:59
Предлагаю штрафовать тех, кто предлагает такие законы и ещё получает за это зарплату.
Аноним, 21 августа 2019 12:43
"Предлагаю штрафовать тех, кто предлагает такие законы и ещё получает за это зарплату."

Браво! Бис!
Аноним, 21 августа 2019 12:06
при чем тут штрафы то?
речь не о штрафах, а о том, что если человек совершил глупость и ему требуется помощь спасателей - будь добр оплати их работу!
И это касается не только грибников, а в первую очередь беспечных рыбаков, которые ежегодно то на льдинах куда нить уплывают, то с автоведрами своими под лед проваливаются. Вот уж точно, я как налогоплатильщик против того, чтобы их спасали за мои деньги!
Аноним, 21 августа 2019 12:42
"то с автоведрами своими под лед проваливаются. Вот уж точно, я как налогоплатильщик против того, чтобы их спасали за мои деньги!"

И на старуху бывает проруха! Не зарекайся! Ты такой безупречный и никогда в жизни не нуждался в помощи посторонних? Даже не понимаешь, что ДЕНЕЖНАЯ ОПЛАТА может привести, в результате, к спасению людей только из высшей касты, а нищете нечем платить за своё спасение! Значит, нищие пускай умирают без помощи? Сам понял, что сказал?

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