Заблудившихся в лесу грибников предлагают штрафовать в России

Расплачиваться за собственную беспечность возможно придется любителям тихой охоты. Региональные чиновники вслед за рыбками, предложили штрафовать и заблудившихся в лесу грибников. Только за этот сезон и только в одной Ленинградской области спасатели вывели из чащи больше полтысячи человек. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.
Помощь оказывается безвозмездно, здесь главная цена — человеческая жизнь. Но финансовые издержки никто не отменял. Одна поисковая операция — это десятки, если не сотни сотрудников МЧС, волонтеры, собаки, а если понадобится вездеходы и вертолеты. Но как выяснил Максим Облендер, такие меры могут иметь и обратный эффект. Попавшие в беду будут звонить в МЧС только в самых крайних случаях. И примеры этому есть.
Источник: 5-tv.ru
Браво! Бис!
речь не о штрафах, а о том, что если человек совершил глупость и ему требуется помощь спасателей - будь добр оплати их работу!
И это касается не только грибников, а в первую очередь беспечных рыбаков, которые ежегодно то на льдинах куда нить уплывают, то с автоведрами своими под лед проваливаются. Вот уж точно, я как налогоплатильщик против того, чтобы их спасали за мои деньги!
И на старуху бывает проруха! Не зарекайся! Ты такой безупречный и никогда в жизни не нуждался в помощи посторонних? Даже не понимаешь, что ДЕНЕЖНАЯ ОПЛАТА может привести, в результате, к спасению людей только из высшей касты, а нищете нечем платить за своё спасение! Значит, нищие пускай умирают без помощи? Сам понял, что сказал?