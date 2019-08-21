21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Деточка, яблочко съешь, а семечки выплюнь!

10:21 21.08.2019 Фото: pixabay
0

Большое содержание синильной кислоты в яблочных семечках опасно для здоровья.

Деточка, яблочко съешь, а семечки выплюнь!
Яблоки полезны

Детям не рекомендуется употреблять в пищу семечки яблок из-за высокого содержания синильной кислоты, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста-педиатра столичного депздрава, главврача детской клинической больницы им. З.Башляевой Исмаила Османова.

По словам медика, большое содержание синильной кислоты в продукте опасно для здоровья. Более того, яблочные семечки могут застрять в дыхательных путях, если ребенок случайно их вдохнет. Такая ситуация представляет угрозу для жизни и требует оказания срочной медпомощи. Специалист уточняет, что если ребенок случайно проглотит несколько семечек, то в этом нет ничего страшного. Но специально вводить их в рацион не следует.

Врач также отметил, что дневная норма для ребенка — одно яблоко в день. Чрезмерное потребление фрукта может вызвать расстройство пищеварения. При умеренном потреблении яблоки очень полезны — они содержат целый ряд витаминов, пектин, который способствует очищению кишечника, а также танины и антиоксиданты.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сколько яблок в день съедаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бесплатные объявления Бердска и Искитима
13:21 21-08-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
"Первосентябрьский капитал» предложили ввести в России
13:15 21-08-2019
Спасающую от похмелья кошку за 15 млн рублей продает владелец животного в Ростове
13:00 21-08-2019
Спасающую от похмелья кошку за 15 млн рублей продает владелец животного в Ростове
БердскПо графику рабочего дня будут ходить 1 сентября автобусы в Бердске
12:45 21-08-2019
По графику рабочего дня будут ходить 1 сентября автобусы в Бердске
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано под Искитимом
12:30 21-08-2019
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано под Искитимом
Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове
12:15 21-08-2019
Крысиный яд подсыпал в конфеты в магазине мужчина в Саратове
БердскЛето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск 1
12:00 21-08-2019
Лето кончилось: Холод и проливные дожди с грозами обрушатся на Бердск
Уменьшат выплату за золото в ломбардах России
11:45 21-08-2019
Уменьшат выплату за золото в ломбардах России
Четвертый раз подряд арестовали на 10 суток оппозиционера Яшина в Москве
11:30 21-08-2019
Четвертый раз подряд арестовали на 10 суток оппозиционера Яшина в Москве
До 73,7 лет доживают жители России
11:30 21-08-2019
До 73,7 лет доживают жители России