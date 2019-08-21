Деточка, яблочко съешь, а семечки выплюнь!

Яблоки полезны

Детям не рекомендуется употреблять в пищу семечки яблок из-за высокого содержания синильной кислоты, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста-педиатра столичного депздрава, главврача детской клинической больницы им. З.Башляевой Исмаила Османова.

По словам медика, большое содержание синильной кислоты в продукте опасно для здоровья. Более того, яблочные семечки могут застрять в дыхательных путях, если ребенок случайно их вдохнет. Такая ситуация представляет угрозу для жизни и требует оказания срочной медпомощи. Специалист уточняет, что если ребенок случайно проглотит несколько семечек, то в этом нет ничего страшного. Но специально вводить их в рацион не следует.

Врач также отметил, что дневная норма для ребенка — одно яблоко в день. Чрезмерное потребление фрукта может вызвать расстройство пищеварения. При умеренном потреблении яблоки очень полезны — они содержат целый ряд витаминов, пектин, который способствует очищению кишечника, а также танины и антиоксиданты.

Источник: РГ