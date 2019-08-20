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Фальшивые газовики обокрали бабушку на ул. Ленина, 110

20:55 20.08.2019
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Предупредите еще раз пожилых людей!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Фальшивые газовики обокрали бабушку на ул. Ленина, 110, на месте работает полиция. Предупредите еще раз пожилых людей!

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