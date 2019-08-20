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Верит в Европу от Лиссабона до Владивостока президент Франции

17:31 20.08.2019 Фото: Президент России
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Эммануэль Макрон заявил, что одним из шагов по сближению стран стало возвращение России в Совет Европы.

Верит в Европу от Лиссабона до Владивостока президент Франции
Президенты встретились во Франции

Сегодня исторический момент в международных отношениях. И Россия, и Франция обеспокоены напряженной обстановкой в этом регионе. В связи с чем Франция заинтересована помочь Евросоюзу и России создать новую модель безопасности на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Марселе на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, нам, Евросоюзу и России, удастся создать новую модель безопасности на этом пространстве. Верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — сказал Макрон.

Он также заявил, что одним из шагов по сближению стало возвращение России в Совет Европы.

Сегодня Путин прибыл во Францию. Планируется, что глава государства и Макрон обсудят урегулирование ситуации на Украине, в Ливии и Сирии, а также ядерную программу Ирана.

Источник: Бизнес-онлайн

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