К школе готовы?

Правильная мотивация



Готовность ребенка к школе определяйте не только уровнем знаний на момент поступления в школу, но и мотивацией. Поддерживайте интерес ребенка к обучению.

Ребенок, который хочет учится, и учится хорошо. В начальной школе поначалу оценки не ставятся. Учебная система в школе построена таким образом, чтобы дать возможность на ошибку не зацикливаясь на результате.

Сейчас зачастую дети испытывают трудности в обучении. Это может быть связано с недостаточной развитостью головного мозга (задержка развития). Ребенок может хорошо считать, но плохо ориентироваться в пространстве и ему будет трудно писать буквы в строчку, умещать в клеточки цифры.



Как отмечает психолог, некоторые родители жалуются, что ребенок слишком активен, закатывает истерики, не слушается. Это может говорить о гиперактивности.

Гиперактивность проявляется в недоразвитости отдела мозга отвечающего за самоконтроль. Гиперактивность - это диагноз, а есть просто дети с плохим поведением. В первом случае обращайтесь к врачу, но сначала проконсультируйтесь у психолога.

