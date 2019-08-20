К школе готовы?
Задача родителей - подготовить ребенка к школе и быть адаптивным в любой ситуации
В каком возрасте лучше отдавать в школу? Как готовить? Столько вопросов и тревог у родителей будущих первоклассников.
Бердский психолог Евгения Коваленко рассказывает, какие навыки должны быть у ребенка на пороге выхода из детского сада для успешного обучения в школе.
- Бердские родители чаще сейчас озабочены тем, умеет ребенок писать или читать, но немаловажно насколько ребенок психологически готов к процессу обучения, - рассказывает Евгения Сергеевна. - Для успешного обучения важно желание получать знания и способность контролировать свое поведение.
Бердский психолог Евгения Коваленко рассказывает, какие навыки должны быть у ребенка на пороге выхода из детского сада для успешного обучения в школе.
- Бердские родители чаще сейчас озабочены тем, умеет ребенок писать или читать, но немаловажно насколько ребенок психологически готов к процессу обучения, - рассказывает Евгения Сергеевна. - Для успешного обучения важно желание получать знания и способность контролировать свое поведение.
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Игра по правилам
Важный момент готовности к школьному обучению - умение следовать правилам. Дисциплинарные требования в школе совсем другие чем в детском саду.
В школе нужно слушать учителя, выполнять инструкции.
Ему вдруг захотелось побегать, а это нельзя делать.
Для подготовки к школе дома приучайте ребенка делать не только что он хочет. Есть не в кровати, а за столом, ложиться спать в определенное время.
Усидчивость и сосредоточенность
Главная проблема первоклассников - отвлекаемость, им сложно сосредоточиться на одном. Может ли ваш будущий первоклассник спокойно усидеть 30 минут заниматься математикой, письмом или чтением? Концентрация внимания, фокусировка на предмете - залог успешного обучения.
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Социальная адаптация
Поход в школу - важный и сложный этап, ребенку не только нужно осваивать школьную программу, но и найти контакт с одноклассниками и учителями.
Важный аспект - умение выслушивать других. Понаблюдайте за ребенком. Когда вы ему что-то говорите он выслушивает до конца или отвечает не дослушав вопрос?
Приучайте ребенка воспринимать задание до конца, тогда он будет внимательно слушать задание учителя и понимать материал.
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Социальная адаптация
Поход в школу - важный и сложный этап, ребенку не только нужно осваивать школьную программу, но и найти контакт с одноклассниками и учителями.
Важный аспект - умение выслушивать других. Понаблюдайте за ребенком. Когда вы ему что-то говорите он выслушивает до конца или отвечает не дослушав вопрос?
Приучайте ребенка воспринимать задание до конца, тогда он будет внимательно слушать задание учителя и понимать материал.
Правильная мотивация
Готовность ребенка к школе определяйте не только уровнем знаний на момент поступления в школу, но и мотивацией. Поддерживайте интерес ребенка к обучению.
Ребенок, который хочет учится, и учится хорошо. В начальной школе поначалу оценки не ставятся. Учебная система в школе построена таким образом, чтобы дать возможность на ошибку не зацикливаясь на результате.
Сейчас зачастую дети испытывают трудности в обучении. Это может быть связано с недостаточной развитостью головного мозга (задержка развития). Ребенок может хорошо считать, но плохо ориентироваться в пространстве и ему будет трудно писать буквы в строчку, умещать в клеточки цифры.
Как отмечает психолог, некоторые родители жалуются, что ребенок слишком активен, закатывает истерики, не слушается. Это может говорить о гиперактивности.
Гиперактивность проявляется в недоразвитости отдела мозга отвечающего за самоконтроль. Гиперактивность - это диагноз, а есть просто дети с плохим поведением. В первом случае обращайтесь к врачу, но сначала проконсультируйтесь у психолога.
Готовность ребенка к школе определяйте не только уровнем знаний на момент поступления в школу, но и мотивацией. Поддерживайте интерес ребенка к обучению.
Ребенок, который хочет учится, и учится хорошо. В начальной школе поначалу оценки не ставятся. Учебная система в школе построена таким образом, чтобы дать возможность на ошибку не зацикливаясь на результате.
Сейчас зачастую дети испытывают трудности в обучении. Это может быть связано с недостаточной развитостью головного мозга (задержка развития). Ребенок может хорошо считать, но плохо ориентироваться в пространстве и ему будет трудно писать буквы в строчку, умещать в клеточки цифры.
Как отмечает психолог, некоторые родители жалуются, что ребенок слишком активен, закатывает истерики, не слушается. Это может говорить о гиперактивности.
Гиперактивность проявляется в недоразвитости отдела мозга отвечающего за самоконтроль. Гиперактивность - это диагноз, а есть просто дети с плохим поведением. В первом случае обращайтесь к врачу, но сначала проконсультируйтесь у психолога.
Голова тоже нужна
Кроме личностной готовности важна интеллектуальная. Ребенок поступающий в школу, должен понимать причинно-следственные связи, уметь обобщать, сравнивать, находить причины и делать выводы. Смотрите насколько быстро он отвечает на вопросы взрослого. Может ли сортировать вещи по группам.
Четко ил выговаривает слова? Речевые ошибки переносятся на письмо. Готовность ребенка к школе определяйте не уровнем знаний на момент поступления в школу, а восприимчивостью к обучению.
Великий педагог Ушинский писал: «Не начинайте метод учения, пока оно не сделается для ребенка возможным».
Кроме личностной готовности важна интеллектуальная. Ребенок поступающий в школу, должен понимать причинно-следственные связи, уметь обобщать, сравнивать, находить причины и делать выводы. Смотрите насколько быстро он отвечает на вопросы взрослого. Может ли сортировать вещи по группам.
Четко ил выговаривает слова? Речевые ошибки переносятся на письмо. Готовность ребенка к школе определяйте не уровнем знаний на момент поступления в школу, а восприимчивостью к обучению.
Великий педагог Ушинский писал: «Не начинайте метод учения, пока оно не сделается для ребенка возможным».
Специалисты в помощь
Плавно без стресса подготовить ребенка к школе помогут в центрах развития. Запишите на подготовку к школе. В комфортных условиях опытные педагоги научат ребенка писать и читать, а главное пробудят интерес к учебе.
Если вам некому забрать ребенку воспользуйтесь услугами продленки. Педагоги сделают с ребенком домашнюю работу, погуляют, поиграют.
Поход в первый класс класс - стресс для ребенка. Если родители убеждены что школа – это здорово, то и для ребенка учебное заведение на 11 лет превратится в уникальное место, где ребенок узнает много нового, и обретет новых друзей, - подчеркивает психолог Евгения Коваленко.
Плавно без стресса подготовить ребенка к школе помогут в центрах развития. Запишите на подготовку к школе. В комфортных условиях опытные педагоги научат ребенка писать и читать, а главное пробудят интерес к учебе.
Если вам некому забрать ребенку воспользуйтесь услугами продленки. Педагоги сделают с ребенком домашнюю работу, погуляют, поиграют.
Поход в первый класс класс - стресс для ребенка. Если родители убеждены что школа – это здорово, то и для ребенка учебное заведение на 11 лет превратится в уникальное место, где ребенок узнает много нового, и обретет новых друзей, - подчеркивает психолог Евгения Коваленко.
Быть готовым к школе - не значит уметь читать и писать. Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com