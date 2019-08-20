Он стал старым

Братья наши меньшие также проходят стадии жизни от юности до зрелости, и от зрелости до пожилого возраста. Пожилой питомец требует к себе особого внимания по уходу за ним.

В старости у животных показатели здоровья ухудшаются, появляются возрастные болезни и даже «старческие» капризы со стороны психики животного

Многие люди заводят питомцев еще в детском возрасте и растут вместе с ними. За долгие годы «совместной» жизни четвероногий друг становится настоящим членом семьи. Но братья наши меньшие также проходят стадии жизни от юности до зрелости, и от зрелости до пожилого возраста. Пожилой питомец требует к себе особого внимания по уходу за ним.

В старости у животных показатели здоровья ухудшаются, появляются возрастные болезни и даже «старческие» капризы со стороны психики животного.

Для того чтобы подобрать правильный уход за питомцем, необходимо определить его возраст, переведя его на человеческие цифры. Существует распространенное заблуждение, что один год жизни домашнего животного приравнивается к семи годам человека. Это далеко не так.

Ученые отметили, что к первому году жизни четвероногий друг лишь достигает подросткового возраста, а вот дальнейшее его развитие уже будет зависеть от конкретной породы. Чем меньше животное, тем дольше она будет жить. Например, семь лет маленькой собаки равняется 44 годам человека.

Что касается пород от 12 до 25 килограмм, то их средняя продолжительность жизни несколько меньше по сравнению с маленькими. При этом фактор длительности жизненного цикла четвероногого друга будет зависеть от его веса. Чем он больше и тяжелее, тем меньше срок. Семь лет средней собаки приравнивается к 47 годам человека.

И, наконец, большие породы живут недолго. Некоторые ветеринары привязывают это к сильной нагрузке корпуса и мышечной ткани на внутренние органы или к быстрому обмену веществ, в том числе делению и обновлению клеток. Так, семь лет большой собаки приравнивается к 50 годам человека.

Ежедневный уход

Чтобы поддерживать здоровье питомца на должном уровне или даже наоборот увеличить его иммунитет, ветеринары и зоологи рекомендуют придерживаться следующих советов.

Во-первых, кормить качественной пищей. С возрастом некоторые продукты питания становится труднее переваривать. Если никаких проблем на фоне не возникает, можно лишь слегка изменить рацион, добавив в него больше витаминов, минералов и клетчатки. А при возникновении пищевых расстройств кишечника, немедленно нужно обратиться к ветеринару, который даст консультацию, осмотрит четвероногого пациента и даже составит меню.

В пожилом возрасте важно следить за весом питомца. Животные с избыточным весом быстро перегреваются. Лишние килограммы способствуют развитию артрита, к которому склонны такие породы. Чтобы не допустить жировых отложений – устраивайте другу тренировки. Недостаточный вес, наоборот, говорит либо о скудном рационе питания, либо о расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Второе, что требует трепетного ухода, – внешний вид питомца. Не забывайте регулярно стричь шерстку, прочищать уши, подтачивать когти, чистить зубы и промывать глаза. Так, длина, тип и плотность шерсти определена наследственностью или природой. А вот красота и здоровье зависят от хозяина.

Животное следует прочесывать два-три раза в неделю. Приучать к этому необходимо с раннего возраста, когда питомец еще маленький, тогда эта процедура не будет вызывать стресса или нежелания. Сваливание шерсти может зависеть от неправильного питания или шампуня с высоким содержанием щелочи.

Ни в коем случае нельзя мыть питомца средствами, предназначенными для человека. Дело в том, что щелочной баланс кожи человека и животного существенно отличаются, и такие средства могут повлечь за собой аллергию. При вычесывании старайтесь уделять внимание зонам за ушами, подбородка и перехода лап к туловищу. Регулярное вычесывание является профилактикой переваривания комочков шерсти и появления паразитов.

Зубы питомца с возрастом могут ломаться, крошиться и выпадать. Поэтому раз в неделю нужно чистить ротовую полость специальной зубной пастой, предназначенной для животных. А также давать грызть косточки с содержанием кальция. Здесь же следует улучшить спальное место вашего питомца, постелив ему мягкое одеяло или положив подушку. Это сделает его намного комфортнее, предотвратив болезненное давление на суставы от твердой поверхности.

Старайтесь чаще выгуливать питомца, создав ему приятную обстановку. И самое главное, дарите больше любви, внимания и ласки. Играйте с питомцем и проводите время активнее. Ведь они так же, как и мы, хотят встретить старость достойно.