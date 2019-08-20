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Красота / Общество

К аномальному росту груди у девушек-подростков ведут эфирные масла лаванды

17:08 20.08.2019 Фото: pixabay.com
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К аномальному росту груди у девушек подростков ведут эфирные масла лаванды
Некоторые компоненты эфирного масла лаванды имитируют эстроген и блокируют тестостерон, то есть могут быть причиной гинекомастии

Действие эфирных масел лаванды может стать провоцирующим фактором в развитии препубертатной и мужской гинекомастии, утверждают исследователи.

Эфирное масло лаванды, входящее в состав многих косметических средств, может запускать процессы, ведущие к аномальному росту груди у девушек-подростков, — об этом заявили ученые из Национального института наук о состоянии окружающей среды (NIEHS). Специалисты отмечают, что сообщения о препубертатной гинекомастии, вызванной маслами лаванды, высказывались представителями науки и раньше.

В рамках нового исследования ученые наблюдали за четырьмя пациентами — детьми препубертатного возраста (от 7 до 12 лет): это были три девочки и один мальчик, получавшие косметические продукты с содержанием лаванды.

У наблюдаемых школьников в итоге специалисты зафиксировали преждевременный рост волос и выраженное увеличение молочных желез. Когда подростки прекратили использовать косметические продукты с лавандой, нежелательные симптомы перестали проявляться.

«Некоторые компоненты эфирного масла лаванды имитируют эстроген и блокируют тестостерон, то есть могут быть причиной гинекомастии. Они провоцируют аномальный рост молочной железы не только у подростков в препубертатном возрасте, но также ведут к увеличению тканей груди у взрослых мужчин», — констатировали авторы проекта.

Источник: МедикФорум

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