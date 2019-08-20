Кровавую драку под окнами 10-этажки устроили под утро посетители круглосуточного бара в Бердске

«Бар-24» работает несколько дней, но уже успел набить аскомину всем жителям. Они решительно настроены избавиться от неприятного соседства.

Полицейские немедленно пресекут шум в ночное время

Не дают спать ночами пьяные посетители круглосуточного бара жителям дома №22 по ул. Рогачева в Бердске.

Круглосуточный «Бар-24» работает с прошлой пятницы. Он заменил небольшой продуктовый магазинчик, расположенный с торца шиномонтажки. Бабушки, конечно, увидев вывеску за пару дней до открытия, начали возмущаться, но сотрудники торговой точки сказали, как отрезали: «У нас все по закону».

— Очень бурно прошло открытие. У нас под окнами в 5.00 в субботу, 17 августа, случилась пьяная драка. От первого подъезда плавно перетекла на парковку. Приезжала полиция. Скорая помощь забрала паренька. Его из бара практически вынесли на руках. В этот же день ближе к полуночи играла громкая музыка. Посетили без конца один за другим выходили покурить. Курят практически у нас под окнами. Такой галдеж стоит. У нас на эту сторону выходят окна детской. Внизу живет бабушка очень старенькая — под ее окнами как раз драка и случилась. Там же находится парковка. Любая очередная потасовка может для нас закончиться ущербом. Я уже даже не оставляю машину на парковке — страшно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №22 по ул. Рогачева Галина Иванова.

Жители не стали терпеть такое «веселое» соседство и уже написали заявления в полицию. По жалобам уже работает участковый, отметила Галина Владимировна.

— У нас живет много пожилых людей, много семей с детьми. Кому понравится такое соседство? Если полиция не примет действенных мер, будем обращаться в Роспотребнадзор, горадминистрацию, отдел надзорной деятельности. А что делать? Мы не против — работайте, но только не по ночам. Понимаю, что ругаться с барменом смысла нет, но все же пошла разобраться. Сказать, что о них думаю после бессонной ночи, а там посетители — никакущие, — возмущалась Иванова.

В данном случае жители дома действуют правильно, прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

— Как только появился шум — нужно незамедлительно обращаться в полицию. Полицейские приезжают, фиксируют беспорядок, собирают и документируют материала и направляют к нам. Мы рассматриваем и принимаем решение. Если будут установлены виновники, будут применены и штрафные санкции, — акцентировал Дятлов.

По словам начальника АТИ, к ним поступают жалобы на шум, производимый кафе и ресторанами в ночное время. Когда устанавливают лица, которые шумели, привлекают их к административной ответственности. Это бывают и перепившие посетители. И администрация заведений общепита.

Специалисты АТИ рассматривают материалы, поступившие из полиции, и принимают по ним решение. В среднем в месяц в административную комиссию направляют 40 материалов. Третья часть из них завершается штрафом.

За шум в ночное время физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических — от 10 до 20 тыс. рублей.

— Очень шумно. Посмотрели на часы — 22.01. Звоните в полицию, — советует Павел Викторович.