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Общество / Стиль жизни

Восприятие порно как греха ведет к эректильной дисфункции

17:00 20.08.2019 Фото: pixabay.com
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Секс-терапевты постарались: в просмотре эротической продукции нет ничего противоестественного и не приведет к негативным последствиям.

Восприятие порно как греха ведет к эректильной дисфункции
По мнению авторов исследования, расстройство способно высвобождать кортизол, являющийся гормоном стресса

Ученые, представляющие Университет Боулинг Грин, расположенный в Огайо, обнаружили, в каких случаях просмотр фильмов для взрослых становится причиной эректильной дисфункции. О результатах эксперты рассказали после опроса мужчин, согласившихся взять участие в исследовании.

Небольшое количество представителей сильного пола, имеющих проблемы с потенцией, признались, что предпочитают просмотр фильмов для взрослых. Специалисты обратились к участникам с просьбой рассказать о своем отношении к роликам сексуального плана и отметить, являются ли они положительным опытом или чем-то греховным. Опрос показал: эректильная дисфункция чаще встречалась у тех мужчин, кто относился к увлечению порно, как к постыдному явлению.

По мнению авторов исследования, расстройство способно высвобождать кортизол, являющийся гормоном стресса. Это ведет к сужению артерий полового органа, уменьшая приток крови к нему, что не может не отразится на производительности мужской «гордости».

Секс-терапевты постарались объяснить участникам: в просмотре эротической продукции нет ничего противоестественного и не приведет к негативным последствиям, а самоудовлетворение во время порно изменит ситуацию в лучшую сторону. Проведенные в этой области исследовательские работы демонстрировали другие результаты. В них не делали акцент на таких переменных, как избыточный вес, курение, увлечение алкогольными напитками, возраст. Из-за этого был сделан вывод: фактором, вызывающим эректильную дисфункцию являются материалы 18+.

Религиозные убеждения и мораль, согласно которым картины для взрослых в усиленной форме считаются явлением низким, предосудительным и греховным, ведут к эректильной дисфункции.

Источник: МедикФорум

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