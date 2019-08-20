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Сгорела заживо хозяйка в собственном доме в Новосибирской области

17:01 20.08.2019 Фото: Следком
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Трагедия произошла утром 19 августа в Купинском районе региона. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, направленные на сбор информации о причинах наступления смерти потерпевшей и возгорания.

Сгорела заживо хозяйка в собственном доме в Новосибирской области
По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Карасукским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 58-летней жительницы Купинского района Новосибирской области в результате пожара.

Предварительно установлено, что 19 августа около 07 часов в ходе локализации пожара в одном из частных домов по проспекту Новосельский в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области произошел пожар. В результате пожара погибла 58-летняя хозяйка дома.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, направленные на сбор информации о причинах наступления смерти потерпевшей и возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком

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