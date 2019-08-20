Отправил в отставку замглавы ПФР за взятку в 4,4 млн рублей Дмитрий Медведев

Обвиняемого в получении взятки Алексея Иванова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Распоряжении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в 4,4 млн рублей.

Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), другой фигурант этого же дела директор департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере). По данным следствия, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову. Общая сумма взяток составила 4,4 млн рублей.

Иванов уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оба фигуранта дела находятся в следственном изоляторе.

Источник: ТАСС