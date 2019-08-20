Шотландец упал в день свадьбы с лестницы и забыл невесту

Шотландец начал вспоминать супругу после того, как она напела ему композицию, под которую они танцевали на свадьбе.

Из-за несчастного случая в день свадьбы жених забыл невесту

В Шотландии с мужчиной в день свадьбы произошел несчастный случай, в результате которого он забыл свою супругу. Об инциденте рассказал портал Scottish Daily Record.

Как отмечает издание, шотландец помогал портье заносить подарки в номер, но в процессе он потерял равновесие и упал в зазор между перилами. Мужчина получил множество переломов, упав с четырехметровой высоты. Пострадавшего доставили в реанимацию, он девять дней пролежал в коме. После того, как он очнулся, выяснилось, что мужчина не помнит свою жену.

Шотландец начал вспоминать супругу после того, как она напела ему композицию, под которую они танцевали на свадьбе. Домой он смог вернуться только месяц спустя, после падения он оглох на одно ухо и потерял обоняние. Также отмечается, что мужчина перестал чувствовать вкус еды….

Источник: newinform.com