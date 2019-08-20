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Засосало в трубу бассейна в Турции 12-летнюю девочку из Петербурга

16:45 20.08.2019 Фото: pixabay
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Отец пытался самостоятельно достать ребенка, но ничего не получалось. Даже когда службы отеля уже отключили насос, извлечь руку не получилось. Девочка захлебнулась, сейчас она находится в состоянии комы и пока не приходит в сознание.

Засосало в трубу бассейна в Турции 12 летнюю девочку из Петербурга
Девочка захлебнулась, сейчас она находится в состоянии комы

12-летняя девочка из Петербурга попала в больницу после того, как ее засосало в трубу бассейна в турецком отеле.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на мать ребенка, инцидент произошел 18 августа. Девочка купалась в бассейне, когда ее рука попала в трубу насоса. Отец пытался самостоятельно достать ребенка, но ничего не получалось. Даже когда службы отеля уже отключили насос, извлечь руку не получилось.

«Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — рассказала мать школьницы.

По ее словам, во время инцидента девочка захлебнулась, сейчас она находится в состоянии комы и пока не приходит в сознание. За последние два дня ее сердце запускали пять раз.

Источник: ren.tv

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