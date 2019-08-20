20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Грешила на почки: Неожиданно родила тройню женщина в Америке

17:00 20.08.2019 Фото: ren.tv
1

Американка думала, что у нее камни в почках. Она не чувствовала никаких изменений в организме и не испытывала утреннюю тошноту. Третий ребенок застал медиков врасплох.

Грешила на почки: Неожиданно родила тройню женщина в Америке
Женщина неожиданно родила тройню

Американка думала, что у нее камни в почках, но родила тройню, сообщает The Mirror.

Отмечается, что Даннет Глитц из Южной Дакоты не знала о своей беременности, так как не чувствовала никаких изменений в организме и не испытывала утреннюю тошноту.

Однажды женщине стало плохо, она почувствовала резкую боль в спине и боку, по ее словам, это было похоже на камни в почках.

«Я оттягивала поход к врачу до субботы, мне было так больно, что я только и делала, что лежала в кровати и плакала. Было больно двигаться и даже дышать», — призналась Даннет.

Однако она все же решилась сходить к врачу, подумав, что ей нужна срочная операция по удалению камней из почек. Доктора шокировали женщину, заявив, что она находится на 34-й неделе беременности (8-й месяц).

«Я обращаюсь к врачу, думая, что мне сделают операцию на почках, но в этот же вечер рожаю с кесаревым сечением. Это безумие», — отметила женщина.

Сначала врачи думали, что Даннет ждет двойню, однако третий ребенок застал медиков врасплох.

Дети родились с перерывом в четыре минуты, они полностью здоровы.

«Мы до сих пор шокированы», — отметила новоиспеченная мать.

Источник: ren.tv

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Трудно не почувствовать беременность тройней?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Клонированных котиков массово выпускает на продажу Китай
17:45 20-08-2019
Клонированных котиков массово выпускает на продажу Китай
Верит в Европу от Лиссабона до Владивостока президент Франции
17:31 20-08-2019
Верит в Европу от Лиссабона до Владивостока президент Франции
Летчиков-героев аэробуса А321 наградил макетом подлодки мэр Екатеринбурга
17:30 20-08-2019
Летчиков-героев аэробуса А321 наградил макетом подлодки мэр Екатеринбурга
Чем покорили рынок коляски Cybex
17:27 20-08-2019
Чем покорили рынок коляски Cybex
Он стал старым
17:24 20-08-2019
Он стал старым
К школе готовы?
17:22 20-08-2019
К школе готовы?
БердскКровавую драку под окнами 10-этажки устроили под утро посетители круглосуточного бара в Бердске
17:15 20-08-2019
Кровавую драку под окнами 10-этажки устроили под утро посетители круглосуточного бара в Бердске
К аномальному росту груди у девушек-подростков ведут эфирные масла лаванды
17:08 20-08-2019
К аномальному росту груди у девушек-подростков ведут эфирные масла лаванды
Сгорела заживо хозяйка в собственном доме в Новосибирской области
17:01 20-08-2019
Сгорела заживо хозяйка в собственном доме в Новосибирской области
Восприятие порно как греха ведет к эректильной дисфункции
17:00 20-08-2019
Восприятие порно как греха ведет к эректильной дисфункции