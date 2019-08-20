Грешила на почки: Неожиданно родила тройню женщина в Америке

Американка думала, что у нее камни в почках. Она не чувствовала никаких изменений в организме и не испытывала утреннюю тошноту. Третий ребенок застал медиков врасплох.

Женщина неожиданно родила тройню

Американка думала, что у нее камни в почках, но родила тройню, сообщает The Mirror.

Отмечается, что Даннет Глитц из Южной Дакоты не знала о своей беременности, так как не чувствовала никаких изменений в организме и не испытывала утреннюю тошноту.

Однажды женщине стало плохо, она почувствовала резкую боль в спине и боку, по ее словам, это было похоже на камни в почках.

«Я оттягивала поход к врачу до субботы, мне было так больно, что я только и делала, что лежала в кровати и плакала. Было больно двигаться и даже дышать», — призналась Даннет.

Однако она все же решилась сходить к врачу, подумав, что ей нужна срочная операция по удалению камней из почек. Доктора шокировали женщину, заявив, что она находится на 34-й неделе беременности (8-й месяц).

«Я обращаюсь к врачу, думая, что мне сделают операцию на почках, но в этот же вечер рожаю с кесаревым сечением. Это безумие», — отметила женщина.

Сначала врачи думали, что Даннет ждет двойню, однако третий ребенок застал медиков врасплох.

Дети родились с перерывом в четыре минуты, они полностью здоровы.

«Мы до сих пор шокированы», — отметила новоиспеченная мать.

Источник: ren.tv