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На контрацепцию для женщин потратит 5 млн рублей Минздрав Новосибирской области

16:00 20.08.2019 Фото: pixabay
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Ведомство закупит внутриматочные спирали и оральные контрацептивы.

На контрацепцию для женщин потратит 5 млн рублей Минздрав Новосибирской области
Контрацепция поможет избежать нежелательной беременности

В 2019 году новосибирский минздрав планирует приобрести контрацептивы на сумму около пяти миллионов рублей. Ведомство закупит внутриматочные спирали и оральные контрацептивы.

«В целях сохранения репродуктивного здоровья женщин для последующих рождений, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» в 2019 году планируется приобретение контрацептивов на сумму около пяти миллионов рублей», – сообщили Сибкрай.ru в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Также, по данным ведомства, в медицинских учреждениях региона действуют 25 кабинетов доабортного консультирования. Помимо этого, минздрав проводит лекции для педагогов по организации профилактической работы с подростками и молодежью и проводит уроки для старшеклассников в школе.

Источник: sibkray.ru

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От редакции

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венгерка, 20 августа 2019 16:34
Они бы ещё услуги врача оплатили, а то на 100 тыс. город - 4 гинеколога, и то не на полную ставку. К врачу не попасть бесплатно. Предохранение это у нас удел либо обеспеченных, либо образованных. Поэтому столько абортов.

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