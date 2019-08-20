На контрацепцию для женщин потратит 5 млн рублей Минздрав Новосибирской области

Контрацепция поможет избежать нежелательной беременности

В 2019 году новосибирский минздрав планирует приобрести контрацептивы на сумму около пяти миллионов рублей. Ведомство закупит внутриматочные спирали и оральные контрацептивы.

«В целях сохранения репродуктивного здоровья женщин для последующих рождений, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы» в 2019 году планируется приобретение контрацептивов на сумму около пяти миллионов рублей», – сообщили Сибкрай.ru в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Также, по данным ведомства, в медицинских учреждениях региона действуют 25 кабинетов доабортного консультирования. Помимо этого, минздрав проводит лекции для педагогов по организации профилактической работы с подростками и молодежью и проводит уроки для старшеклассников в школе.

Источник: sibkray.ru