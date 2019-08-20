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Онлайн-шопинг ускорил рост

13:02 20.08.2019
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Анализ эквайринговых данных от банка «Русский стандарт», который входит в пятерку крупнейших игроков на рынке эквайринга, показал значительный рост числа платежей картами в интернете.

Онлайн шопинг ускорил рост
Product package boxes and shopping bag in cart with laptop computer which web store shop on screen for online shopping and delivery concept

Количество онлайн-трансакций по картам по итогам первого полугодия выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки составил 2,08 тыс. рублей. Доля интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга составила в 2019 году 32,3% против 13,5% в 2018 году.

Хотя главной причиной роста онлайн-платежей стало вступление в силу изменений к 54-ФЗ (О применении контрольно-кассовой техники), не стоит сбрасывать со счетов рост сектора онлайн-торговли, повсеместное проникновение интернета, рост доверия к маркетплейсам, предлагающим товары регионов, стремление потребителей совершать покупки быстрее, не тратя времени на походы по магазинам.

Стимулирует онлайн-шопинг и стремительное развитие логистики: расширение пунктов выдачи товаров, сокращение сроков доставки. Очень показательным стало лидерство интернет-магазина Wildberries на отечественном fashion-рынке. За прошлый год магазин увеличил оборот до 85 млрд рублей (+79%); продажи одежды, обуви и аксессуаров составили 73%; торговая площадь сети (пункты выдачи) выросла на 12%.

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