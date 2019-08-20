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Вышел из комы 8-летний мальчик после укуса энцефалитным клещем в Бердске

13:11 20.08.2019, Галина Панчева Фото: pixabay
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Есть надежда на улучшение состояния малыша. Для того, чтобы вернуть ребенка к привычной жизни, родители бросили клич о сборе средств для обследования своего сына в соцсети. Сбор закрыт.

Вышел из комы 8 летний мальчик после укуса энцефалитным клещем в Бердске
Ежегодно в Бердске у нескольких пациентов, покусанных клещами, подтверждается диагноз «клещевой энцефалит»

Благотворители собрали деньги для обследования перенесшего тяжелую форму клещевого энцефалита 8-летнего жителя Бердска.

В бердскую городскую больницу с очень высокой температурой ребенок поступил еще в середине июня, где ему лабораторно был подтвержден диагноз «клещевой энцефалит». В течение нескольких дней пациента лечили в инфекционном отделении, после перевели в реанимацию ЦГБ, затем отправили в Новосибирскую клиническую больницу. Ребенок впал в кому.

Школьник вышел из комы. Есть надежда на улучшение его состояния. Для того, чтобы вернуть ребенка к привычной жизни, родители бросили клич о сборе средств для обследования своего любимого сыночка в соцсети.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа отец мальчика, семья уже собрали необходимую сумму на консультацию врача и так далее.

— Если дальше нам потребуется перевозка, лечение, мы опять попросим о помощи. Была задача собрать деньги для консультации — мы их собрали, — отметил бердчанин.

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