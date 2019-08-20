Новая техника в рамках нацпроекта «Экология» поступила в лесхоз Бердска

Всего для подведомственных министерству учреждений лесной отрасли в этом году будет приобретено 24 единицы специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

Бердск утопает в лесу

17 лесопатрульных комплексов и лесохозяйственная техника закуплены региональным министерством природных ресурсов и экологии в августе в рамках национального проекта «Экология». Спецтранспорт и техника направлены в лесхозы области для воспроизводства лесов и охраны их от пожаров.

Обновление материально-технической базы подведомственных министерству учреждений лесной отрасли является составляющей регионального проекта «Сохранение лесов Новосибирской области» национального проекта «Экология». Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Евгений Рыжков отметил, что благодаря нацпроекту федеральные средства на приобретение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования выделены региону впервые за последние пять лет. В этом году объем финансирования на эти цели составил 47,5 млн рублей – такая же сумма предусмотрена на покупку техники и оборудования ежегодно до 2021 года.

В частности, в августе региональным минприроды закуплено 17 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ–390945, каждый автомобиль оснащен напорной пожарной системой для тушения лесных пожаров, ранцевыми огнетушителями, лопатами, топорами-мотыгами, бензопилами, емкостями для воды, огнетушащими составами и средствами индивидуальной защиты. Также закуплен седельный тягач Урал-44202, который предназначен для транспортировки тяжелой лесопожарной техники по дорогам общего пользования. Кроме этого, закуплена лесохозяйственная техника, предназначенная для работы в лесном питомнике: плуг трехлемешной и специальный опрыскиватель.

Вся техника уже отправлена в Барабинский, Бердский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Краснозерский, Маслянинский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Чановский и другие лесхозы. «Всего для подведомственных министерству учреждений лесной отрасли в этом году будет приобретено 24 единицы специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Они помогут лесоводам региона в борьбе с лесными пожарами и выполнением комплекса мероприятий по лесовосстановлению», – отметил Евгений Рыжков.

Заместитель министра также рассказал, что общий объем финансирования регионального проекта «Сохранение лесов Новосибирской области» до 2024 года составляет 644,6 млн рублей (федеральные и областные средства), в том числе в этом году – 105,5 млн руб. Главной целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В проведении работ лесоводам поможет и новая приобретенная техника.

Источник: nso.ru