В протестах за честные выборы ищут агентов США и врагов России депутаты Госдумы

Созданная в Госдуме комиссия по расследованию вмешательств во внутренние дела России извне может по своим наработкам формулировать новые законодательные инициативы.

Временная комиссия Совфеда по защите суверенитета обнаружила признаки вмешательства США в выборы в Могсордуму

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне «более чем очевидна», заявил первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Для примера он привел случаи такого вмешательства, которые ранее назвал российский МИД.

«Размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам — «Голосу Америки», немецком государственном канале Deutsche Welle — к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России», — сказал депутат.

Для сравнения он предложил представить, что было бы, если бы телеканал RT или агентство Sputnik выступили бы с призывами «Берлин выходи», или «Париж выходи».

Исаев также напомнил о «тренировочных лагерях в Прибалтике», «регулярном инструктаже» представителей несистемной оппозиции со стороны США, «ежегодные съезды, финансируемые из-за рубежа, несистемной оппозиции в Вильнюсе». По его словам, эти факты «более чем известны».

Исаев также допустил, что созданная в Госдуме комиссия по расследованию таких вмешательств может по своим наработкам формулировать новые законодательные инициативы.

Комиссию создали 19 августа на внеочередном заседании Совета Думы. Ее возглавил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ему подобрали четырех заместителей от каждой думской фракции, всего в комиссию вошло 12 человек. Сообщалось, что Пискарев уже направил в МИД, Роскомнадзор и правоохранительные органы запросы информации об известных этим ведомствам фактах вмешательств.

8 августа иностранное вмешательство обсуждали в Совете Федерации. Временная комиссия Совфеда по защите суверенитета обнаружила признаки вмешательства США в выборы в Могсордуму. Как рассказал глава комиссии Андрей Климов, это проявилось в недобросовестном освещении событий в Москве «со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран», в «неприемлемых действиях» некоторых дипломатов в Москве, в «участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства».

Призывы к участию в несогласованной акции 3 августа в публикациях посольства США и Deutsche Welle ранее увидела представитель МИД Мария Захарова. Deutsche Welle на это ответила, что ни в одной статье или репортаже медиакомпании не было призывов к участию в протестах в России. Компания также выразила протест в связи с задержанием 27 июля аккредитованного корреспондента DW Сергея Дика. 5 августа МИД выпустил разъяснение о том, что «недвусмысленные призывы к массовому участию в незаконном митинге» публиковались в соцсетях DW и что в связи с этим Москва не может рассматривать сотрудников медиакомпании как журналистов, а считает их участниками противоправных действий. Директор DW Петер Лимбург на это назвал неприемлемым причисление журналистов, которые сообщают о протестах, к участникам протестов и их задержание.

Комментируя предупреждение дипмиссии о несогласованной акции на Бульварном Кольце 3 августа и о риске задержаний, посол США Джон Хантсман заявил, что его главная обязанность — информировать сограждан и обеспечивать их безопасность в России.

Источник: Интерфакс