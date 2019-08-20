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Не бросала недоношенного младенца мать в роддоме Бердска

10:58 20.08.2019, Галина Панчева Фото: pixnio.com
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Мама навещает дочь в больнице, покупает для нее все необходимое. Органы опеки утверждают, что официального отказа от младенца нет.

Не бросала недоношенного младенца мать в роддоме Бердска
Сейчас трехмесячная малышка находится в бердской горбольнице на вынашивании

Будоражит известие о брошенной в горбольнице трехмесячной малютке жителей Бердска.

— Девочка родилась недоношенной — всего-то 800 граммов. Выхаживают ее врачи. Три месяца борются за ее жизнь. Едва родилась, бедненькая, а столько уже натерпелась. Самый близкий и родной человек, мама, от нее отказалась. Неужели у нее нигде не екнуло? Многие мечтают о малышах, чужих усыновляют, растят их, любят, как родных. Как могла так поступить мать? Да и можно ли называть ее таким словом? Лично я готова помочь малышке, чем могу. Куплю лекарства, средства гигиены. Только скажите, что нужно, — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Серова.

Начальник отдела опеки попечительства Наталья Леонидова подтвердила тот факт, что в бердской горбольнице находится трехмесячный младенец, но от него мама не отказывалась.

— У ребенка есть мама. Малышка находилась до этого в областной больнице без матери. Там матерей не кладут. Никого сообщения, что ребенок отказник, нам не поступало. Мама приходит в больницу к ребенку, купила все необходимые медицинские принадлежности и прочее. Я позвонила заведующей отделения, где ребенок находится на вынашивании. Сюда девочку перевели из областной больницы. Его забирали без мамы. Здесь он будет лежать определенное время, как любые недоношенные дети. Чтобы заниматься этим ребенком, нам сведения не поступали. Никаких официальных данных нет. Если врачи посчитают, что мама уклоняется от своих обязанностей, что-то делает не так по отношению к малышке, они обязательно сообщат об этом в органы по профилактике безнадзорности. Мама молодая, сейчас для нее важно понять, как ухаживать за таким ребенком, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Леонидова.

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