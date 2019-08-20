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Новый экономический кризис грозит России через год

18:45 20.08.2019 Фото: pixabay
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Кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты.

Новый экономический кризис грозит России через год
Торговая война между США и Китаем создаст значительные трудности для основного российского экспорта

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
«Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран – это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — отмечается в их обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года».
«Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию», — говорится в документе.
Авторы отмечают, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса — а именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. «При этом 10-12 лет – самый благоприятный срок для надувания различных финансовых «пузырей», — отмечают авторы обзора.
«Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким «мировым размахом» Россия отметила предыдущий кризис», — говорится в документе. Эксперты напомнили, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% — худший результат среди стран «большой двадцатки».
«Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», — уверены эксперты.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Кризис случится?

Аноним, 20 августа 2019 14:14
говорят, сейчас рецессия.) А до неё говорили, экономика достигла дна, и вот-вот начнётся рост.)
тут,главное,правильно преподнести - это не кризис, а "отрицательный рост" ))
Аноним, 20 августа 2019 17:03
Если я ничего не путаю, то кризис как начался в 1991 году, так всё хуже и хуже, а журналисты всё новые и новые, только успевают нерусские словечки придумывать 30 лет, ребрендинг названия кризиса у них... ,

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