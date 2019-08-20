Исчезла вода после заправки из гидранта трех пожарных машин в микрорайоне Раздольном у жителей Бердска

Жители Раздольного живут без воды и света уже 12 часов. Службы не могут проникнуть в трансформаторную будку, в которой, предварительно, произошло короткое замыкание.

Пожарные частенько заправляются у Раздольного. А потом исчезает вода

Живут без воды 13 часов жители Микрорайона Раздольного. Бердчане скупили все запасы питьевой воды в ближайшем магазине в первый час после исчезновения воды. За помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель Раздольного Алексей:

— В Раздольном вот уже практически 13 часов отсутствует электричество. Свет вырубился в 22.30 19 августа 2019 года. Оперативный дежурный пытается дозвониться до управляющей компании, которая обслуживает трансформаторную будку. А где она, эта УК?! Они уже давно съехали и ни один телефон не отвечает. Электрические сети до сих пор не переданы городу, и жители не могут заключить прямой договор на электроэнергию. А ведь в микрорайоне при отсутствии электричества прекращает поступать и вода, так как вырубается насос на скважине. Хочется задать вопрос господину Захарову, который еще год назад обещал решить эту проблему, где же решение?

Сообщение об отключении воды в «Курьер. Среда. Бердск» поступили и от другой жительницы Раздольного Ольги. Девушка связала исчезновение горячей и холодной воды с заправкой водой пожарных машин.

— Около 8 вечера приехала одна машина пожарная. После того, как она «заправилась» водой, в жилых домах вода исчезла. Мне удалось дозвониться до управляющей компании «Темп-Сервис». Вода появилась. Но не на долго. Около 22.30 часов две пожарные машины вновь заправились водой и она исчезла! Воды нет до сих пор! Никто не может внятно ответить на вопрос, когда вода появится. В ЕДДС сообщили, что пожаров не было, и пожарным незачем было выкачивать воду в Раздольном. Но у нас ведь не массовая галлюцинация, многие микрорайоновцы видели пожарных. Почему нет воды? — недоумевает бердчанка.

По словам Ольги, подобная история произошла и в минувшую пятницу, 16 августа. Однако управляющей компании удалось в короткие сроки восстановить подачу воды. Сегодня же. 20 августа, диспетчер ЕДДС пояснила девушке в 6 утра, что воды нет из-за проблем с трансформаторной будкой, которая обеспечивает электроэнергией водозабор Раздольного. Он, к слову сказать, не принадлежит городу, впрочем, как и трансформаторная будка.

— Якобы управляющая компания и застройщик не передали подстанцию в ведение города. Теперь в нее никто не может попасть и наладить подачу электричества. Меня мало волнует проблемы передачи будки или водозабора городу. Я не могу помыть посуду, постирать, собрать ребенка в сад и себя на работу. Так когда же эта проблема будет решена? Сколько нам еще ждать воду? — негодует Ольга.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев заявил, что вода у бердчан должна была появиться ранним утром.

— Первый раз слышу, что из-за пожарных машин могла вода исчезнуть. Там совершенно другая проблема. Это вопросы к управляющей компании. Это ее проблемы и застройщика. У управляющей компании не организовано взаимодействие с электриком застройщика, к которому относится ТП. Когда отключилось электричество, они не смогли найти электрика, чтобы восстановить подачу электроэнергии. В Раздольном свои скважины и питающие насосы, город к ним не имеет отношения, — резюмировал Василий Васильевич сегодня, 20 августа.

Директор управляющей компании «Темп-Сервис», обслуживающей дома Владимир Бабак сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что он не владеет информацией с отсутствием горячей и холодной воды в Раздольном. Директор УК посоветовал обращаться в ресурсоснабжающую компанию микрорайона.

Представители банкротившегося «ЦСК» — застройщика Раздольного — заверили «Курьер. Среда. Бердск», что работы на подстанции ведутся. А вице-мэр Бердска полностью курирует решение вопроса. Кроме того, к трехэтажным жилым домам по договоренности с Комбинатом бытовых услуг, организован подвоз питьевой воды. Жители микрорайона могут запастись водой вблизи домом № 51/1, 53/1 по ул. Черемушной. предварительно, вода у жителей Раздольного появится до обеда 19 августа.

— Предварительная причина — короткое замыкание в подстанции. Ситуация повторяется, когда там заправляется пожарная машина. Автоматика срабатывает, система думает, что произошел порыв на трубе и отключает полностью подачу воды. Но это проблему мы решаем, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в компании «ССК» сегодня, 20 августа.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хоязйству в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил, что проблема с электричеством и водой решается. Но почему казус произошел после «заправки» водой пожарными машинами?

Исполняющий обязанности начальника пожарной части №32 5-го отряда ФПС по Новосибирской области Алексей Ковалев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» пояснил, что в законодательстве существуют правила, регламентирующие заправку водой пожарных машин. Так, машина не должна выезжать или возвращаться из пожарной части пустой.

— Крупных пожаров в последние два дня не было. Пожарные выезжали на горение мусора и травы. В том числе, приезжали на вызов к трансформаторной будке в микрорайоне Раздольном 19 августа. Не обнаружив пожара и не дождавшись электрика, сотрудники службы уехали с места происшествия, — прокомментировал Алексей Александрович.

Он отметил, что вблизи дач и СНТ Бердска ближайший гидрант находится в микрорайоне Раздольном, на самом водозаборе и в поселке Боровом. Но когда речь идет о спасении жизней, пожарные выбирают ближайшее место заправки. Однако за последние сутки крупных пожаров в Бердске не было. А жители микрорайона продолжают жить без воды и догадываться, в чем истинная причина обезвоживания микрорайона.