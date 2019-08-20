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Из-за сходства со свастикой закрыли аттракцион в Германии

13:00 20.08.2019 Фото: pixabay
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23-метровый аттракцион «Полет орла» в парке развлечений Tatzmania был открыт в конце июля. Уже в начале августа в интернете стали распространяться видео и комментарии, касающиеся сходства карусели с вращающимися сиденьями в виде орлиных голов со свастиками.

Из за сходства со свастикой закрыли аттракцион в Германии
Не все аттракционы нейтральны

23-метровый аттракцион «Полет орла» был открыт в парке развлечений в конце июля.
Администрация парка развлечений в городе Лёффинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе страны закрыла аттракцион из-за сходства его конструкции с нацистскими свастиками. Об этом в понедельник сообщила газета Bild.

23-метровый аттракцион «Полет орла» в парке развлечений Tatzmania был открыт в конце июля. Уже в начале августа в интернете стали распространяться первые видео и комментарии, касающиеся сходства карусели с вращающимися сиденьями в виде орлиных голов со свастиками.

Оператор аттракциона Рюдигер Браун заметил его только после того, когда посмотрел ролики. Он извинился «перед всеми, кого затронул или оскорбил дизайн» карусели и немедленно закрыл ее для посетителей. Сейчас оператор изучает, как можно изменить ее вид.

Источник: ТАСС

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