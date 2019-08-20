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Всего 2619 рублей нужно потратить на сборы ребенка в школу в России

11:30 20.08.2019 Фото: pixabay
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Такую цифру выведи аналитики сервиса «Авито». В базовый набор они включили пенал, рюкзак и школьную форму.

Всего 2619 рублей нужно потратить на сборы ребенка в школу в России
За год этот школьный набор в среднем подорожал на два процента

Собрать ребенка в школу в России обойдется в среднем в 2619 рублей, выяснили аналитики сервиса «Авито». В базовый набор они включили пенал, рюкзак и школьную форму.
При этом дороже всего стоит рюкзак — в среднем 1215 рублей. А стоимость школьной формы в среднем составляет 1080 рублей, говорится в материалах исследования, которые есть в редакции «РГ».

За год этот школьный набор в среднем подорожал на два процента. Сильнее всего экипировка школьника выросла в цене в Сибири и Поволжье. Так, в Красноярске набор подорожал на 11 процентов до 2631 рубля, в Саратове — на девять процентов до 2346 рублей. Зато в Тольятти и Барнауле отмечено снижение стоимости базового набора на четыре процента и три процента до 2254 рублей и 2308 рублей соответственно.

Городом с самым дорогим набором оказалась Москва. Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов. Второе место занял Иркутск, где минимальный школьный набор стоит 3147 рублей, за год он подорожал на 25 процентов. На третьем месте — Иркутск. Там школьный набор обойдется в 3041 рубль, а за год он подорожал на четыре процента.

Меньше всего школьный набор стоит в Ижевске (2020 рублей), Перми (2142 рубля) и Волгограде (2170 рублей).

Источник: РГ

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От редакции

Сколько вам обходится собрать ребенка в школу?

Аноним, 20 августа 2019 12:16
"Всего 2619 рублей нужно потратить на сборы ребенка в школу в России"

Что-то плохо у ребят с математикой похоже! На шторы скинутся забыли? Цветы учителям, не пойми за что авансом, забыли? Подарки учителям Пушкин покупать будет? НУ а на ремонт парт, классной комнаты и т д и т п???
Аноним, 20 августа 2019 12:47
ну вас же никто не заставляет покупать цветы,подарки и далее все перечисленное.А вот с ценами как то промахнулись-где можно купить форму за тысячу рублей и рюкзак-портфель за 1200.А если не один ребенок

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